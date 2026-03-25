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Preguntan a Nadal por las derrotas de Alcaraz y da un respuesta que merece la pena escuchar de principio a fin
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Preguntan a Nadal por las derrotas de Alcaraz y da un respuesta que merece la pena escuchar de principio a fin

El extenista ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 

Alfredo Pascual
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Nadal y Alcaraz jugando juntos en los Juegos Olímpicos de París.
Nadal y Alcaraz jugando juntos en los Juegos Olímpicos de París.Andy Cheung

El extenista balear Rafael Nadal fue investido este martes doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en una ceremonia especial que acaparó los focos de todos los medios de comunicación. El balear, que aseguró que "el deporte de alto nivel se parece a un proceso de investigación constante", también tuvo tiempo para hablar de su heredero, Carlos Alcaraz.

El murciano cayó eliminado del Masters 1000 de Miami el pasado domingo ante el estadounidense Sebastian Korda en segunda ronda, escasos días después de haber perdido en las semifinales de Indian Wells ante el tenista Daniil Medvedev. 

Además y durante el partido con Korda, Alcaraz expresó sus ganas de volver a casa tras un intenso y arrollador inicio de año con la conquista del Open de Australia, el primer grande de la temporada.

"No va a ganar todos los partidos del año"

Preguntado por esta minicrisis de Alcaraz, Nadal le restó importancia: "Cuando uno viene de ganar el Open de Australia, tiene siete Gran Slams, es el número 1 del mundo... ¿Qué pasa? ¿Que va a ganar todos los partidos del año? Pues no va a pasar". 

"Todos tenemos que felicitar y agradecer a Carlos lo que está haciendo, está dando una cantidad de éxitos al deporte español difíciles de imaginar 30 ó 25 años atrás. A lo mejor ahora nos hemos acostumbrado a ello, pero yo nunca pierdo la perspectiva de lo que hace Carlos y otros deportistas españoles y de cualquier país", sentenció. 

Nadal destacó el caso de Alcaraz por ser "español y de los nuestros" y le quitó importancia: "Preocuparnos por dos derrotas no tiene ningún sentido ni se le puede exigir más".

Además, sobre la frase que le dijo a su banquillo de que se quería ir a casa en pleno partido, el balear se mostró comprensivo: "Todo el mundo, por mucho éxito que tengas, tiene derecho a un día estar frustrado o estar cansado. Creo que él, cuando se vea, hubiera preferido no exteriorizarlo. No le habrá gustado verse así, pero es entendible".

La reflexión sobre el éxito

Durante su discurso tras ser investido doctor honoris causa, Nadal habló de cómo ha sabido gestionar el éxito durante su carrera: "El éxito puede ser engañoso. Es fundamental mantener siempre la humildad y la autocrítica. El éxito no llega ni rápido ni por casualidad".

"En cierto modo, el deporte de alto nivel se parece a un proceso de investigación constante. El progreso llega a través de pequeñas mejoras diarias, aprender de cada victoria y cada derrota", aseguró Nadal.

El balear destacó que su formación ha sido "distinta": "Mi universidad ha sido la vida, los viajes y el contacto con diferentes culturas. Mi familia, mi entorno y mi equipo han sido también grandes maestros".

Además, destacó la importancia de sumar trabajo y esfuerzo al talento: "Nunca es suficiente el talento por sí solo. Detrás de cualquier logro, hay un proceso de mejora continua. El rigor, la búsqueda de la excelencia, el compromiso y el trabajo en equipo conectan con lo que vivimos en el deporte profesional".

Alfredo Pascual
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Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

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