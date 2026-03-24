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Rafa Nadal es investido doctor honoris causa y hace esta reflexión sobre el éxito
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Rafa Nadal es investido doctor honoris causa y hace esta reflexión sobre el éxito

"Es fundamental mantener siempre la humildad y la autocrítica".

Daniel Pueblas Lara
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MADRID, SPAIN - MARCH 24: Rafael Nadal during the investiture of Rafael Nadal as Doctor Honoris Causa by the Technical University of Madrid at the University’s Rectorate on March 24, 2026, in Madrid, Spain. (Photo By Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images)
Rafa Nadal, durante su investidura como doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid.Europa Press via Getty Images

El ya ex tenista Rafa Nadal ha sido distinguido este martes como doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid, después de que su Consejo de Gobierno aprobara el nombramiento en reconocimiento "a su destacada trayectoria y a los valores que representa, basados en el esfuerzo y la perseverancia".

El éxito ha marcado su carrera profesional, y el tenista mallorquín ha reflexionado acerca de cómo gestionarlo. "El éxito puede ser engañoso. Es fundamental mantener siempre la humildad y la autocrítica. El éxito no llega ni rápido ni por casualidad", ha asegurado. 

"En cierto modo, el deporte de alto nivel se parece a un proceso de investigación constante. El progreso llega a través de pequeñas mejoras diarias, aprender de cada victoria y cada derrota", ha afirmado el tenista durante el acto", ha añadido durante el acto.

"Siempre existe un margen de mejora"

Pese a ser investido doctor honoris causa, Nadal nunca pasó por la formación superior. "Mi formación ha sido distinta. Mi universidad ha sido la vida, los viajes y el contacto con diferentes culturas. Mi familia, mi entorno y mi equipo han sido también grandes maestros", ha afirmado el deportista balear.

Sobre la evolución del deporte, Nadal cree que "hoy está profundamente vinculado al conocimiento científico", y que este "forma ya parte esencial de la alta competición". No obstante, también ha destacado la importancia del talento, que pese a esto no es lo más importante. 

"Nunca es suficiente por sí solo. Detrás de cualquier logro, hay un proceso de mejora continua. El rigor, la búsqueda de la excelencia, el compromiso y el trabajo en equipo conectan con lo que vivimos en el deporte profesional", ha asegurado. 

Y a modo de conclusión, se ha referido a la importancia del espíritu de superación: "Incluso en los momentos de mayor éxito, siempre existe margen de mejora y que todos atraviesan dificultades, siendo precisamente en esas situaciones cuando resulta más importante mantener una actitud positiva y seguir trabajando".

Daniel Pueblas Lara
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Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

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