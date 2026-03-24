Rafa Nadal es investido doctor honoris causa y hace esta reflexión sobre el éxito

El ya ex tenista Rafa Nadal ha sido distinguido este martes como doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid, después de que su Consejo de Gobierno aprobara el nombramiento en reconocimiento "a su destacada trayectoria y a los valores que representa, basados en el esfuerzo y la perseverancia".

El éxito ha marcado su carrera profesional, y el tenista mallorquín ha reflexionado acerca de cómo gestionarlo. "El éxito puede ser engañoso. Es fundamental mantener siempre la humildad y la autocrítica. El éxito no llega ni rápido ni por casualidad", ha asegurado.

"En cierto modo, el deporte de alto nivel se parece a un proceso de investigación constante. El progreso llega a través de pequeñas mejoras diarias, aprender de cada victoria y cada derrota", ha afirmado el tenista durante el acto", ha añadido durante el acto.

"Siempre existe un margen de mejora"

Pese a ser investido doctor honoris causa, Nadal nunca pasó por la formación superior. "Mi formación ha sido distinta. Mi universidad ha sido la vida, los viajes y el contacto con diferentes culturas. Mi familia, mi entorno y mi equipo han sido también grandes maestros", ha afirmado el deportista balear.

Sobre la evolución del deporte, Nadal cree que "hoy está profundamente vinculado al conocimiento científico", y que este "forma ya parte esencial de la alta competición". No obstante, también ha destacado la importancia del talento, que pese a esto no es lo más importante.

"Nunca es suficiente por sí solo. Detrás de cualquier logro, hay un proceso de mejora continua. El rigor, la búsqueda de la excelencia, el compromiso y el trabajo en equipo conectan con lo que vivimos en el deporte profesional", ha asegurado.

Y a modo de conclusión, se ha referido a la importancia del espíritu de superación: "Incluso en los momentos de mayor éxito, siempre existe margen de mejora y que todos atraviesan dificultades, siendo precisamente en esas situaciones cuando resulta más importante mantener una actitud positiva y seguir trabajando".