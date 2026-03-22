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Santiago Segura se pronuncia como pocas veces se le recuerda sobre los que le comparan con Pedro Almodóvar
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Santiago Segura se pronuncia como pocas veces se le recuerda sobre los que le comparan con Pedro Almodóvar

Ha sido más rotundo de lo normal. 

Sergio Coto
Sergio Coto
Los cineastas Santiago Segura y Pedro Almodóvar.
Los cineastas Santiago Segura y Pedro Almodóvar.Getty Images

El cineasta Santiago Segura estrenó hace unas semanas la sexta entrega de su conocido personaje Torrente, Torrente, presidente, y este mismo sábado ha dejado un mensaje rotundo para aquellos que le comparan con Pedro Almodóvar.

Lo cierto es que la nueva película de Segura que ha sido todo un éxito en taquilla durante su semana de estreno, ha coincidido este fin de semana en cines con la nueva obra del prestigioso cineasta manchego, Amarga Navidad

Pero el director de Torrente, presidente no ha dudado ni un segundo en dejar sin mucho argumento a aquellos que tratan de comparar a ambos cineastas, pese a tener estilos distintos.

Ha sido el propio Santiago Segura el que ha echado tierra de por medio y ha dejado bastante clara su opinión. "A nivel mundial Pedro Almodóvar es una marca reconocida y respetada, arrasa a nivel de premios y festivales (potencia la marca España) y sus taquillas son espectaculares", ha señalado.

El director de las sagas A todo tren, Torrente o Padre no hay más que uno ha terminado tirando de humor. "Yo fuera de España no vendo una escoba. Todo hay que decirlo", ha sentenciado.

Las cifras de la nueva película de Torrente

El éxito de Torrente, presidente ha sido evidente en los últimos días. Desde Atresmedia Cine, que cuenta con participación en la película, los primeros cuatro días de proyección sirvieron para reunir a un millón de espectadores.

En concreto, durante esos primeros cuatro días en cartelera, logró registrar el 70% de la taquilla nacional. Lo que se ha traducido en unos siete millones de euros en su primer fin de semana. Unas cifras que, como es evidente, la han convertido en el mejor estreno del cine español del año y el cuarto de la historia.

"¿Qué clase política tenemos?"

Santiago Segura también ha estado este sábado en laSexta Xplica para promocionar su nueva película, pero también ha hablado de que la realidad siempre supera a la ficción, como con la clase política que hay en España.

"Torrente nació como un franquista ultraderechista cochambroso y ahora te lo puedes encontrar en la política española, en la izquierda o la derecha", ha destacado durante su intervención.

Y ha asegurado: "Entonces, ¿qué clase política tenemos? No hablo de todos, porque no se puede generalizar, pero la ha bajado mucho y hay casos de corrupción muy flagrantes".

"Yo en el Congreso no veo más que descalificaciones, insultos. Veo menos propuestas de soluciones e intentar... ¿Estáis para arreglar el país o para decir 'no' y el 'y tú más'?", ha cuestionado.

Sergio Coto
Sergio Coto
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Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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