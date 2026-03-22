Santiago Segura se pronuncia como pocas veces se le recuerda sobre los que le comparan con Pedro Almodóvar

El cineasta Santiago Segura estrenó hace unas semanas la sexta entrega de su conocido personaje Torrente, Torrente, presidente, y este mismo sábado ha dejado un mensaje rotundo para aquellos que le comparan con Pedro Almodóvar.

Lo cierto es que la nueva película de Segura que ha sido todo un éxito en taquilla durante su semana de estreno, ha coincidido este fin de semana en cines con la nueva obra del prestigioso cineasta manchego, Amarga Navidad.

Pero el director de Torrente, presidente no ha dudado ni un segundo en dejar sin mucho argumento a aquellos que tratan de comparar a ambos cineastas, pese a tener estilos distintos.

Ha sido el propio Santiago Segura el que ha echado tierra de por medio y ha dejado bastante clara su opinión. "A nivel mundial Pedro Almodóvar es una marca reconocida y respetada, arrasa a nivel de premios y festivales (potencia la marca España) y sus taquillas son espectaculares", ha señalado.

El director de las sagas A todo tren, Torrente o Padre no hay más que uno ha terminado tirando de humor. "Yo fuera de España no vendo una escoba. Todo hay que decirlo", ha sentenciado.

Las cifras de la nueva película de Torrente

El éxito de Torrente, presidente ha sido evidente en los últimos días. Desde Atresmedia Cine, que cuenta con participación en la película, los primeros cuatro días de proyección sirvieron para reunir a un millón de espectadores.

En concreto, durante esos primeros cuatro días en cartelera, logró registrar el 70% de la taquilla nacional. Lo que se ha traducido en unos siete millones de euros en su primer fin de semana. Unas cifras que, como es evidente, la han convertido en el mejor estreno del cine español del año y el cuarto de la historia.

"¿Qué clase política tenemos?"

Santiago Segura también ha estado este sábado en laSexta Xplica para promocionar su nueva película, pero también ha hablado de que la realidad siempre supera a la ficción, como con la clase política que hay en España.

"Torrente nació como un franquista ultraderechista cochambroso y ahora te lo puedes encontrar en la política española, en la izquierda o la derecha", ha destacado durante su intervención.

Y ha asegurado: "Entonces, ¿qué clase política tenemos? No hablo de todos, porque no se puede generalizar, pero la ha bajado mucho y hay casos de corrupción muy flagrantes".

"Yo en el Congreso no veo más que descalificaciones, insultos. Veo menos propuestas de soluciones e intentar... ¿Estáis para arreglar el país o para decir 'no' y el 'y tú más'?", ha cuestionado.