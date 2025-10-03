Preguntan a Vicente Vallés si es de izquierdas o de derechas y así responde

Vicente Vallés está inmerso en la promoción de su nuevo libro —La caza del ejecutor— y ha concedido varias entrevistas donde básicamente ha hablado de la situación política de España y del Gobierno de Pedro Sánchez.

Alberto Herrera le ha preguntado al periodista de Antena 3 en la COPE si se considera de derecha o de izquierdas y él ha respondido que se considera "periodista y del Atleti". "Las dos características que tengo", ha añadido.

"Los periodistas lo que tenemos que ser es fiscalizadores del poder. El trabajo que nos corresponde hacer, del poder, lo ostente quien lo ostente en cada momento", ha empezado diciendo.

Y ha añadido: "En democracia los partidos políticos se presentan a las elecciones prometiéndonos resolver problemas y cuando esos problemas no están resueltos y surgen otros y hay que gestionarlos, los responsables de gestionarlos tienen que dar cuentas al país".

Para Vallés, los periodistas tienen la obligación de "forzar a que se den esas cuentas para que la gente conozca cómo estamos, en qué situación y quién lo está haciendo mejor o peor".

Lo que ocurre, según el presentador de Antena 3 Noticias 2, es que en España se tiene la manía de "poner etiquetas a todo el mundo": "Eso es inevitable".

Herrera le ha preguntado también por una frase de Arturo Pérez-Reverte, que dijo que España es de los pocos países de Europa donde los políticos son famosos y donde la política lo impregna todo.

"Seguramente porque no hemos conseguido esa cosa tan maravillosa que sería que la política fuese tan aburrida como en Suiza. Sería bastante estupendo y pudiéramos hablar de otras cosas y no sólo de cuestiones políticas", ha señalado.

"Es cierto pero es inevitable que los políticos sean fuente de información permanente, que la generen y luego hay una parte que sí podríamos recortar un poco, que es la parte de la confrontación permanente", ha zanjado el periodista.