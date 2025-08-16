Prueba una hamburguesa de 1 euro en Marruecos y lo que siente con el primer bocado lo dice sin palabras

La creadora de contenido Lorena de Castro (@lorenaadecastro) ha viajado a Marruecos y en una de sus paradas se ha parado en un puesto en el que vendían hamburguesas por un euro, un precio que ha sorprendido de primeras y le ha generado curiosidad comprobar qué tan ricas están.

"El chico se puso a hacer una smash burguer, que yo nunca había probado, y estaba flipando, le echó queso cheddar y eso tenía una pinta...", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado casi 8.000 'me gusta' en menos de 24 horas.

"Los ingredientes, de muy buena calidad: tomate, cebolla, lechuga, no le faltaba detalle, y le echó dos salsas... Todo por un euro", ha añadido, a medida que iba enseñando con detalle todo el proceso del cocinero hasta terminar la hamburguesa.

Lo que verdaderamente ha destacado es la simpatía de los empleados: "Eran majísimos, pero solo quedaba probar a ver qué tal estaba, me la dio y estaba alucinando de la pinta que tenía".

Tras probar la hamburguesa, en un primer bocado le ha bastado para sentenciar sin decir alguna palabra: "Mmmm". Al final, tras otro bocado, ha acabado diciendo que está "buenísimo".

En cuanto a reacciones, hay de diversos tipos, pero muchos han dudado de la procedencia de la carne. El comentario más destacado ha sido el de @tu_monki11, que ha defendido que "la gente va diciendo cosas sobre la procedencia de la carne por lo barata que es, pero luego van a McDonald's y se comen la de 1 euro".