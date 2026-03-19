Por qué el ataque a South Pars, el mayor yacimiento de gas del mundo, es tan grave: "Si destruyen la producción, no hay manera de rellenar reservas aunque acabe la guerra"

Ha sido uno de los grandes golpes mundiales en el marco de la guerra en Irán. Los ataques a las instalaciones de South Pars, el yacimiento de gas más grande del mundo, compartido entre Irán y Catar, amenazan con dinamitar el mercado internacional y elevarlo a una dimensión aún más global.

Es algo más que un temor. "Marca una escalada significativa en la guerra de Oriente Medio", adelantaba Theresa Fallon, directora del Centro de Estudios sobre Rusia, Europa y Asia, advirtiendo de que "es probable que las consecuencias económicas se sientan durante años".

Los daños reportados en la infraestructura de producción pueden colear mucho más allá de un potencial cese de las hostilidades entre EEUU e Israel contra Irán. La experiencia reciente en Ucrania y no tan reciente en Irak demuestra que las plantas energéticas dañadas tardan muchos años en volver al funcionamiento previo a los ataques.

Los hechos se precipitaron entre el martes y el miércoles. Un ataque iraní sobre un yacimiento de gas en los alrededores de Abu Dhabi provocó una respuesta israelí con el —afirma The Guardian— beneplácito de EEUU a la parte iraní de South Pars.

Teherán respondió con más amenazas a gran escala y con otro golpe a la gigantesca planta de gas natural licuado de Ras Laffan, en Qatar, disparando los precios del gas. Solo en Europa subió de golpe un 35%

De momento, la primera consecuencia fue obvia, un incrmeento del precio del petróleo, especialmente por el miedo de que la crisis de suministro energético se acrecentara tras semanas muy difíciles por el bloque iraní del estrecho de Ormuz.

Tras el ataque a South Pars, Irán ha elaborado una particular 'lista negra' de objetivos en forma de yacimientos de petróleo y gas de países vecinos (y rivales) como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que pasan a ser "objetivos directos y legítimos" y sobre los que ya hay aviso de evacuación.

Desde Europa ya se habla de una posible recesión mundial si el asunto va a más. La ministra de Economía de Alemania, Katherina Reiche, ha llegado a plantear este oscuro escenario futuro posible si Irán cumplía con sus amenazas, mientras Emmanuel Macron valoró como "escalada temeraria" la oleada de ataques recíprocos contra infraestructuras energéticas en el Golfo Pérsico.