Rajoy, fiel a su estilo, dice qué le escribiría a Pedro Sánchez y Feijóo en una dedicatoria de su nuevo libro

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha sido el último invitado de la semana de El Hormiguero, programa presentado por Pablo Motos, con motivo de la publicación de su nuevo libro, El arte de gobernar, que según Rajoy, ha hecho "para que se entienda bien, que se lea feliz, que sea claro, que entretenga y que diga cosas, hablo de casi todo y se entiende".

"Hace falta venderlo mejor", le ha contestado con cierta ironía Motos, quien le ha preguntado qué le escribiría en la dedicatoria en caso de que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fuese a una de las firmas del libro.

Rajoy, muy fiel a su estilo, en algunas ocasiones irónico, ha respondido que "celebro a usted verle aquí y espero que a usted la lectura del libro le sirva a usted para aprender algunas cosas".

Si en la fila de personas que están esperando su firma apareciera el presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le dedicaría algo más extenso, pero parecido a lo que le diría Sánchez: "Le diría lo mismo. Le agradezco que esté usted aquí, usted ya se lo sabe, pero no vaya a ser que quede algo pendiente, así que lea el libro y hágame caso".