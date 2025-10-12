Ramón Espinar explica por qué cada año odia más la idea de "hispanidad"

El 12 de octubre también suele ser un día de confrontación de ideas entre los distintos sectores políticos de España. En la izquierda, tal y como se ha visto en X, chirría la celebración de la Hispanidad y critican que se festeje lo que ellos llaman "un genocidio" en referencia a la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492.

Si para Rufián esto es un genocidio y para Podemos y Bildu no hay nada que celebrar, para Ramón Espinar, en cierto sentido, tampoco. Sobre todo por ese concepto de "hispanidad" que tanto abraza la derecha española.

Bildu, tal y como ha recogido Europa Press, afirma que en el Día de la Hispanidad los vascos no tienen "nada que celebrar": "Este no es un día de encuentro ni de mestizaje, sino de opresión, colonialismo y negación de los pueblos"

"A medida que avanza el tiempo y me voy haciendo mayor tengo más la sensación de querer mucho a mi país pero detestar la idea de 'hispanidad'. La línea histórica uniforme, la metonimia España-Castilla, la negación de la diferencia, la idea de nación prepolítica y el facherío", ha explicado Espinar.

Pablo Iglesias ha ido en un tuit en respuesta a Pedro Sánchez en una línea similar a la de Espinar pero centrándose en el papel del PSOE en este nuevo panorama político.

"El PSOE sabe que su base electoral es progresista cuando no abiertamente de izquierdas pero sigue habiendo dos temas tabú: el carácter plurinacional del Estado y el problema de la relación con las naciones latinoamericanas", ha afirmado Iglesias.

También ha señalado que esto propiciará "un PSOE en campaña con chaqueta de pana y muchas banderas arcoíris. Igual hasta su gente les cuela alguna bandera republicana en los mítines pero siguen lejos de poder enfrentar ideológicamente a una derecha que va con todo".