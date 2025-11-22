Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Ramón Espinar reacciona con un único adjetivo a lo que ha dicho Ayuso tras la condena al Fiscal General del Estado
Virales
Virales

Ramón Espinar reacciona con un único adjetivo a lo que ha dicho Ayuso tras la condena al Fiscal General del Estado

Las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid han causado un gran revuelo.

Sergio Coto
Sergio Coto
Fotomontaje de Ramón Espinar y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Fotomontaje de Ramón Espinar y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.Getty Images

El exsenador de Podemos y habitual colaborador televisivo, Ramón Espinar, ha reaccionado con un único y contundente adjetivo a la comentada intervención que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, protagonizó este viernes tras la condena al Fiscal General del Estado.

Su reacción ha llegado un día después de que el Tribunal Supremo decidiera condenar a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la líder madrileña, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Ayuso ofreció este viernes una rueda de prensa desde la Real Casa de Correos de Madrid, avisando de que lo sucedido son hechos "propios de una dictadura". Exigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que asuma que "su juego ha llegado muy lejos" al actuar como "en una dictadura" y ha defendido que España necesita "una nueva etapa de cordura, convivencia y reputación institucional".

"No sabemos qué escenario está preparando ahora Pedro Sánchez, pero nos tememos algo desquiciado de aquí a próximas fechas. Es su modus operandi. Apelamos a la cordura de los españoles, la que parece que no asiste a su presidente. Los políticos estamos de ida y vuelta. Pero las instituciones, la imagen de España ante el mundo, la convivencia de los españoles, eso es lo que queda", acusó la líder madrileña.

Ayuso también justificó que "España no se merece un gobierno que les mienta ni que les parta en dos". "Ni que utilice el Poder Judicial, que le pertenece a todos los españoles, para fines políticos", razonó.

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

Tras ver sus palabras, Ramón Espinar ha respondido desde la red social X, siendo muy fiel a su estilo. "Es acojonante lo de Ayuso. Se han bajado ella y el novio a un Fiscal General del Estado sin sentencia ni pruebas y aún sale a contarte que esto es una dictadura contra ella", ha razonado, en un tuit que suma más de 3.000 me gusta.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 