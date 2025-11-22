Ramón Espinar reacciona con un único adjetivo a lo que ha dicho Ayuso tras la condena al Fiscal General del Estado

El exsenador de Podemos y habitual colaborador televisivo, Ramón Espinar, ha reaccionado con un único y contundente adjetivo a la comentada intervención que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, protagonizó este viernes tras la condena al Fiscal General del Estado.

Su reacción ha llegado un día después de que el Tribunal Supremo decidiera condenar a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la líder madrileña, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Ayuso ofreció este viernes una rueda de prensa desde la Real Casa de Correos de Madrid, avisando de que lo sucedido son hechos "propios de una dictadura". Exigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que asuma que "su juego ha llegado muy lejos" al actuar como "en una dictadura" y ha defendido que España necesita "una nueva etapa de cordura, convivencia y reputación institucional".

"No sabemos qué escenario está preparando ahora Pedro Sánchez, pero nos tememos algo desquiciado de aquí a próximas fechas. Es su modus operandi. Apelamos a la cordura de los españoles, la que parece que no asiste a su presidente. Los políticos estamos de ida y vuelta. Pero las instituciones, la imagen de España ante el mundo, la convivencia de los españoles, eso es lo que queda", acusó la líder madrileña.

Ayuso también justificó que "España no se merece un gobierno que les mienta ni que les parta en dos". "Ni que utilice el Poder Judicial, que le pertenece a todos los españoles, para fines políticos", razonó.

Tras ver sus palabras, Ramón Espinar ha respondido desde la red social X, siendo muy fiel a su estilo. "Es acojonante lo de Ayuso. Se han bajado ella y el novio a un Fiscal General del Estado sin sentencia ni pruebas y aún sale a contarte que esto es una dictadura contra ella", ha razonado, en un tuit que suma más de 3.000 me gusta.