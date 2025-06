Ramoncín habla del PSOE, no quiere dar nombres y se arrepiente al segundo: "No me queda más remedio que decirlo"

En Más Vale Tarde han dedicado la ídem a analizar todos los casos de corrupción que rodean el PSOE y concretamente a Santos Cerdán y a José Luis Ábalos, dos de los protagonistas del año después de que se publicase un informe de la UCO donde se les relaciona con presuntas mordidas por obras públicas.

Ramoncín, que estaba de tertuliano, ha explicado que la corrupción de unos no puede tapar la de otros, en referencia a, por ejemplo, el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. Poco después ha señalado que todo esto le avergüenza: "Lo que hay que hacer es ver quién es diputado y por qué. La mayoría, los padres de la patria, no hacen nada".

"Son gente que en realidad son pegacarteles y lameculos y han llegado ahí por esa razón. Que todo el mundo se entere quién va ahí, quién va en las listas, qué hacen, qué dinero tienen y cada año, como nos fiscalizan a muchos cada trimestre, saber qué hacen", ha proseguido.

"Sin dar nombres". Ha empezado diciendo Ramoncín que se ha arrepentido al momento: "No me queda más remedio que decirlo. De Ábalos, cuando hablabas con gente, decían, 'este no veas'. Siendo ministro. Si la gente dice este no veas, tendrá que saberlo también la gente que lo ha puesto ahí".

Cuando le han preguntado que quién decía eso ha añadido: "Yo hablo con mucha gente y uno se da un paseo por alrededor y le dicen 'este.... no veas cómo le gusta aquello y lo otro y lo demás'. Estoy seguro de que periodistas también los sabían es muy raro que no llegue a donde debía".

Y ha añadido cabreado: "Es muy duro lo que voy a decir: cuando a alguien le engañan el último que se entera es el engañado pero eso es relativo. Cuando a alguien le engañan hay que estar presente y sobre todo con estos señores, que no acaban de entender que son funcionarios públicos, de nuestro sueldo. Son interinos".