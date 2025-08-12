Ramoncín sentencia a Santiago Abascal de una forma que escocerá tras sus críticas a los obispos

El cantante Ramoncín se ha referido en unos sorprendentes términos al líder de Vox, Santiago Abascal, tras las críticas que éste ha hecho a parte de la jerarquía de la Iglesia católica española.

La Conferencia Episcopal criticó el veto encubierto al culto musulmán que PP y Vox han aplicado en la localidad murciana de Jumilla, algo que Abascal ha afirmado que le ha dejado "perplejo y entristecido".

"No sólo por su posición en materia migratoria o frente al islamismo extremista que avanza, sino por su silencio ante políticas de este Gobierno, como el derecho a la vida", ha afirmado en el pódcast Bipartidismo stream.

"Yo no sé si (su postura) se debe a los ingresos públicos, que le dificultan combatir determinadas políticas de los Gobiernos. O no sé si tiene que ver con los casos de pederastia, que la tienen absolutamente amordazada antes las acciones de determinados gobiernos liberticidas. Pero asisto perplejo a estas posiciones", agregó Abascal.

"Hay cortes que, si no le conoces y pones esos cortes, parece casi un bolchevique", ha asegurado Ramoncín en Más Vale Tarde, donde ha admitido que el tema de Jumilla es "muy complejo" porque afecta a "una parte de la sociedad que se ve en una situación en la que considera que sus vidas han empeorado por culpa de unos señores especialmente islamistas".

"Aquí tenemos una presidenta de Comunidad en Madrid que dice que no es lo mismo la inmigración latina que la que viene del norte de África. Y hay gente que compra ese mensaje porque considera que sus vidas han empeorado por culpa de esa situación y no se hace un estudio profundo de lo que está ocurriendo", ha lamentado el cantante.

"Que alguien diga que no quiere que degüellen a un cordero en mitad de la plaza del pueblo tendrá sus razones, tendrán que ver cómo legislan eso. Otra cosa es que lo prohíbas. Lo que hay que hacer es tratar todos los asuntos", ha avisado.

Ramoncín ha advertido de que esto beneficia a "quien tiene ese electorado detrás que está completamente en contra de la inmigración por mucho que les expliques". Además, ha apuntado que si la izquierda dijera a la Iglesia cosas como las que ha dicho Abascal se diría de ella que es "atea y bolchevique".

Del mismo modo, ha señalado que el PP "va a la deriva" y su posición en estos temas "depende de lo que diga Vox y la gente de sus filas".