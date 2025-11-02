Reflexiona sobre la mudanza a Andorra de Cocina con Coqui y su alegato es para grabárselo a fuego

La polémica vuelve a estar servida en el mundo 'influencer' por una nueva marcha a Andorra, la de la creadora de contenido Cocina con Coqui, una joven que se ha hecho conocida por sus vídeos de recetas y está a punto de publicar su primer libro.

Cocina con Coqui no es la primera ni será la última 'influencer' que se ha marchado a vivir a Andorra. Auron Play, El Rubius o The Grefg son otros ejemplos. Pero aunque ha intentado justificar este cambio de domicilio, la influencer ha perdido por el momento 100.000 seguidores y ha recibido miles de círicas por haberse marchado para, supuestamente, pagar menos impuestos.

Bajo este contexto, la también creadora de contenido Adriana (@adriana_hest) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok reflexionando sobre esta costumbre en el mundo influencer de irse a vivir a Andorra.

"¿Por qué irse a vivir a Andorra en cuanto ganas un poco de dinero no estético? Bueno, ha surgido la polémica porque una influencer se ha ido a vivir a Andorra y parece que se ha descubierto ahora, aunque creo que ya estamos acostumbrados a estos cambios de domicilio, porque desde que existe el mundo influencers la población de Andorra es que ha crecido que vamos", ha comentado la tiktoker.

"Pero digamos que en el caso de esta chica creo que tiene seguidores que no son niños rata incels de 15 o 30 años, entonces en este caso pues han sido un poco más críticos, han dejado de seguirla y se ha liado un poquito parda", ha explicado la usuaria.

"Cuando te vas a Andorra no te vas porque esquías, quieres hacer rutas, por el clima... te vas a no pagar los impuestos que hay en España porque quieres ganar todavía más dinero del que ganas", ha dejado claro.

"En redes se gana una barbaridad. No digo yo que no se trabaje, que detrás de determinadas cuentas hay bastante trabajo, pero es un trabajo que está muy bien remunerado y en el que no estás bajo las mismas condiciones en las que está la clase trabajadora", ha reconocido la creadora de contenido.

"No tienes ningún jefe que ejerza una posición de poder. No te pasas ocho horas en un puesto laboral todo el día sin parar, con las vacaciones justitas, pasándote dos horas al día en el transporte público para llegar hasta tu puesto para luego cobrar el sueldo mínimo", ha aclarado.

"En redes, por subir un story, cobras un mes, dos, tres, cuatro, cinco meses de trabajo de la clase trabajadora. Y por eso, tributas más. Porque además tú tienes esa posición, tú eres influencer, eres creador de contenido, porque hay muchísima gente española de clase trabajadora siguiéndote y apoyándote", ha subrayado la tiktoker.

"Personas que se matan a trabajar y que lo mínimo es que contribuyas al sistema que genera su bienestar. Porque aunque nos creamos que pagan una barbaridad, que España es un infierno fiscal... Por favor, España está por debajo de la OCDE en cuanto a la media de impuestos", ha aclarado.

"Por supuesto que podemos hablar de gestionarlos mejor, pero es que a mí esta conversación me aburre muchísimo cuando luego se vota lo que se vota, que es la privatización", ha criticado Adriana.

"Cuando cobras una barbaridad tienes que tributar acorde a tus ganancias y es imposible que sea de otra manera si queremos crear una sociedad ética y mínimamente igualitaria, que es lo que tenemos, y en la que el dinero con el que nazcas no determine absolutamente toda tu vida", ha sentenciado la usuaria.

"Y dónde está el límite del dinero porque hay gente con semejantes cantidades de dinero y gente que no llega a fin de mes, porque llega un punto en el que el dinero no es ético ya no lo necesitas ha superado la barrera material, ha superado la barrera de los caprichos", ha preguntado de forma retórica la tiktoker.

"Y los impuestos hacen que esas cantidades de dinero adquieran al menos un punto igualitario, consiguiendo que una parte vaya al bienestar de la sociedad. Porque si no, la gente no podría pagarse el colegio, las universidades, la sanidad, por supuesto que la sanidad", ha recordado Adriana.

"Y no solo nos centramos en eso, en que un país sea funcional, en que tenga carreteras, en que tenga puerto, en que tenga alumbrado... Todo nuestro bienestar gira en torno a los impuestos. Así que no, no es ético irse a vivir a Andorra", ha afirmado la usuaria.

"Los seguidores de toda esta gente son españoles, españoles de clase trabajadora. Gracias a ellos, tienen lo que tienen. Y tienen el descaro la poca vergüenza y la falta de empatía de querer más y más y más, porque ganar dos mil pavos por dos minutos de mi vida me es insuficiente y no quiero contribuir a que una sociedad tenga derechos básicos porque mi riqueza está por encima de vosotros", ha concluido la creadora de contenido.

​¿Qué impuestos se pagan en Andorra?

En cuanto al Impuesto Real de las Personas Físicas (IRPF) que, como pasa con el IVA en Andorra, es de los más bajos del mundo. Hasta los 24.000€ se encuentra exento. Después de eso se aplica un descuento del 50% sin pasar los 40.000€.

Estas son algunos de los impuestos más señalados que hay en Andorra según explica la web especializada www.andorra-advisors.com.

- El impuesto de sociedades se establece en un 10% de máximo.

- IVA es del 4,5% para el intercambio de bienes o consumos en el territorio.