Rufián le dice a Sánchez que tiene "potra": la respuesta del presidente saldrá en todos los telediarios de España

Pedro Sánchez ha comparecido de forma voluntaria este miércoles en el Congreso de los Diputados para dar a conocer la posición de España y las medidas a tomar por la guerra que Israel y Estados Unidos han empezado en Irán.

La sesión se ha convertido en un duro intercambio de críticas entre Gobierno y oposición. El líder del PSOE ha cargado contra el PP por su papel tibio ante lo que está ocurriendo en Irán y en Gaza y ha recordado el papel que jugó España en la guerra de Irak, que culminó con el terrible atentado yihadista de los trenes de Atocha en el año 2004.

El presidente ha reprochado al líder de la oposición utilizar los mismos "argumentos espurios" que utilizó en 2003 José María Aznar para defender la guerra de Irak. Entre ellas, las posibles bombas nucleares que tendría el régimen de los ayatolás.

También le ha recordado que Feijóo "celebró el inicio de una guerra que apenas sabe situar en el mapa". Y ha añadido: "No sabe poner Huelva en el mapa, pero sí sabe dónde están las bombas nucleares de Irán".

Un momento más distendido ha tenido lugar en el turno de réplica de Sánchez a Gabriel Rufián. El líder de ERC y uno de los máximos favoritos a liderar una alternativa a la izquierda del PSOE le ha espetado al presidente del Gobierno que tiene "potra".

Sánchez ha recogido con humor el mensaje y le ha respondido: "Me dice que tengo 'potra'. No sé. Yo... en fin. Potra. Sí, hombre. La pandemia, el volcán, las danas, la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza, en el Líbano, en Irán".

"Sí le digo una cosa. Muy orgullosos y menos mal de que está gobernando la izquierda esta época de crisis económica y no la derecha", ha zanjado el presidente del Gobierno ante el aplauso de su bancada.