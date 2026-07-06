Illa desvela que habló con Zapatero y que él tiene "ganas de aclarar las cosas y explicar su versión"
El president ha pedido que se respete la presunción de inocencia y ha afirmado que tiene "confianza" en su honorabilidad y en que el expresidente socialista pueda disipar las sospechas sobre su persona.
El presidente catalán, Salvador Illa, ha revelado este lunes que ha hablado recientemente con el expresidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero, a quien investiga un juez de la Audiencia Nacional, y ha dicho que le ha visto "con ganas de aclarar las cosas y de explicar su versión".
En declaraciones a RAC-1, Illa ha señalado que Zapatero estuvo "al principio muy afectado", mientras que posteriormente comenzó a tener "ganas de explicarse".
Ha pedido que se respete la presunción de inocencia y ha afirmado que tiene "confianza" en su honorabilidad y en que el expresidente socialista pueda disipar las sospechas sobre su persona. Con todo, sí ha admitido haber recibido con "sorpresa" las informaciones que se han ido conociendo.
Confirma que pasará unos días con Pedro Sánchez
Illa también ha dado a entender que durante estas vacaciones de verano volverá a pasar unos días con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si bien ha afirmado que no lo tiene todavía decidido. "Pero soy un hombre de costumbres bastante fijas", ha añadido.
Sobre los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE, el presidente catalán se ha mostrado "convencido" de que Sánchez no era conocedor de los mismos y ha puesto en valor su "contundente" reacción una vez conocidos. "Otros hablan mucho pero no actúan con la misma contundencia", ha agregado.