Sánchez pone esta canción de 'Hannah Montana' y no son pocos los que se acuerdan de sus tuits con Miley Cyrus

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha generado un revuelo importante al compartir un vídeo en Instagram en el que, mientras hacía deporte con su bicicleta, sonaba la canción principal de la serie Hannah Montana.

Mientras medios de todo el mundo hablan de su rechazo a los planes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la guerra en Irán, él ha decidido este sábado aparecer públicamente con una gorra roja que incluía un mensaje que nos sonaba un poco familiar.

"Make Science Great Again (Hagamos a la ciencia grande otra vez)", reza el complemento, parafraseando al lema del inquilino de la Casa Blanca, Make America Great Again (Hagamos a América grande otra vez).

Mientras practicaba deporte con su bicicleta, sonaba de fondo una base instrumental del popular tema de Hannah Montana, The Best of Both Worlds. Y el momento no parece haber sido una casualidad.

La canción elegida por Sánchez para compartir su vídeo forma parte de una serie que ha celebrado esta misma semana su 20 aniversario, con un documental que se ha estrenado en Disney+, en el que la que fue su protagonista, Miley Cyrus, regresa a su casa, en la ficción.

Los tuits entre Miley y Sánchez

Pero otra de las reacciones que ha generado el vídeo de Sánchez tiene que ver con el intercambio de mensajes que tanto el presidente del Gobierno de España como la popular cantante protagonizaron en el año 2020 con motivo de la pandemia del covid

Algunos usuarios no han dudado en recordar la que se lio en España en su momento, con todas las redes sociales llenas de memes. Ocurrió el 12 de junio y fue Miley Cyrus la primera en dedicarle un mensaje al líder del Ejecutivo español.

"España, te uniste en solidaridad con Black Lives Matter en EE. UU. Debemos seguir unidos para combatir #COVID19 y su impacto desproporcionado en las comunidades marginadas, especialmente las comunidades racializadas. Por favor, únete a nosotros, primer ministro Pedro Sánchez #GlobalGoalUnite", escribió la artista desde su perfil oficial en la red social X.

Casi un día después, el presidente del Gobierno respondió. "España es colíder en iniciativas como el Acelerador ACT para lograr un acceso equitativo a vacunas, tratamientos y diagnósticos para combatir #COVID19. Nuestro compromiso es firme, Miley. La unidad y la respuesta multilateral son la única vía para no dejar a nadie atrás", replicó Sánchez, en un intercambio de tuits que ya ha quedado para la historia.