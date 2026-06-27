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Italia aprieta a sus socorristas tras varios rescates retrasados por mirar el móvil: prohibido usarlo salvo emergencia y auriculares solo en una oreja
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Italia aprieta a sus socorristas tras varios rescates retrasados por mirar el móvil: prohibido usarlo salvo emergencia y auriculares solo en una oreja

Una infracción grave podría poner en riesgo la licencia que les permite ejercer.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una imagen de archivo de una socorrista en una piscina y otra de un teléfono móvil tachado
Los socorristas no pueden usar su teléfono móvil mientras trabajan.Getty Images

Ser socorrista implica mucho más que vigilar el mar desde una torre. Cada jornada exige mantener la atención constante sobre cientos de bañistas, detectar cualquier situación de riesgo en cuestión de segundos y reaccionar con rapidez en un contexto en el que cada instante puede marcar la diferencia. Bajo esta premisa, Italia ha decidido endurecer las normas para quienes velan por la seguridad en sus playas.

Las nuevas restricciones llegan después de que varios rescates registrados en los últimos años quedaran bajo sospecha por posibles distracciones relacionadas con el uso del teléfono móvil. Ante esta situación, las autoridades marítimas de Santa Margherita Ligure, en la región de Liguria, han aprobado una normativa que prohíbe a los socorristas utilizar smartphones durante su jornada laboral salvo por motivos de servicio o emergencia.

La medida, aprobada por la Oficina del Distrito Marítimo dependiente de la Guardia Costera italiana, también limita el uso de auriculares. Los socorristas únicamente podrán llevar uno colocado, con el objetivo de mantener una atención constante de lo que ocurre a su alrededor y detectar rápidamente posibles señales de auxilio. Según recoge La Repubblica, cualquier dispositivo electrónico deberá emplearse exclusivamente para funciones relacionadas con el servicio o para atender situaciones de emergencia.

Un socorrista, en una imagen de archivo
  Un socorrista, en una imagen de archivoMedia Lens King vía Getty Images

Cada segundo de atención cuenta

La decisión llega tras varios episodios registrados en los últimos años en los que algunos profesionales fueron señalados por haber retrasado intervenciones mientras consultaban sus dispositivos móviles. Aunque las autoridades no han detallado cuántos casos han motivado la medida, el objetivo es reducir al mínimo cualquier elemento que pueda quitar atención a quienes tienen la responsabilidad de vigilar a miles de bañistas durante la temporada estival.

La normativa es especialmente estricta con las sanciones. “Los socorristas que infrinjan las disposiciones de este artículo serán denunciados ante la Federación correspondiente para que se evalúe su competencia en el mantenimiento de su certificación”, según se lee en el texto publicado. En la práctica, una infracción grave podría poner en riesgo la licencia que les permite ejercer.

Además de la prohibición del móvil para usos personales, la ordenanza refuerza otras obligaciones del servicio de vigilancia, como seguir portando el uniforme reglamentario de rescate, silbato profesional y equipos de comunicación para actuar con rapidez ante cualquier emergencia. Con esta decisión, Italia lanza un mensaje claro a quienes velan por la seguridad en sus playas, una profesión en la que durante el servicio, cada segundo de atención cuenta.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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