Italia aprieta a sus socorristas tras varios rescates retrasados por mirar el móvil: prohibido usarlo salvo emergencia y auriculares solo en una oreja

Ser socorrista implica mucho más que vigilar el mar desde una torre. Cada jornada exige mantener la atención constante sobre cientos de bañistas, detectar cualquier situación de riesgo en cuestión de segundos y reaccionar con rapidez en un contexto en el que cada instante puede marcar la diferencia. Bajo esta premisa, Italia ha decidido endurecer las normas para quienes velan por la seguridad en sus playas.

Las nuevas restricciones llegan después de que varios rescates registrados en los últimos años quedaran bajo sospecha por posibles distracciones relacionadas con el uso del teléfono móvil. Ante esta situación, las autoridades marítimas de Santa Margherita Ligure, en la región de Liguria, han aprobado una normativa que prohíbe a los socorristas utilizar smartphones durante su jornada laboral salvo por motivos de servicio o emergencia.

La medida, aprobada por la Oficina del Distrito Marítimo dependiente de la Guardia Costera italiana, también limita el uso de auriculares. Los socorristas únicamente podrán llevar uno colocado, con el objetivo de mantener una atención constante de lo que ocurre a su alrededor y detectar rápidamente posibles señales de auxilio. Según recoge La Repubblica, cualquier dispositivo electrónico deberá emplearse exclusivamente para funciones relacionadas con el servicio o para atender situaciones de emergencia.

Un socorrista, en una imagen de archivo Media Lens King vía Getty Images

Cada segundo de atención cuenta

La decisión llega tras varios episodios registrados en los últimos años en los que algunos profesionales fueron señalados por haber retrasado intervenciones mientras consultaban sus dispositivos móviles. Aunque las autoridades no han detallado cuántos casos han motivado la medida, el objetivo es reducir al mínimo cualquier elemento que pueda quitar atención a quienes tienen la responsabilidad de vigilar a miles de bañistas durante la temporada estival.

La normativa es especialmente estricta con las sanciones. “Los socorristas que infrinjan las disposiciones de este artículo serán denunciados ante la Federación correspondiente para que se evalúe su competencia en el mantenimiento de su certificación”, según se lee en el texto publicado. En la práctica, una infracción grave podría poner en riesgo la licencia que les permite ejercer.

Además de la prohibición del móvil para usos personales, la ordenanza refuerza otras obligaciones del servicio de vigilancia, como seguir portando el uniforme reglamentario de rescate, silbato profesional y equipos de comunicación para actuar con rapidez ante cualquier emergencia. Con esta decisión, Italia lanza un mensaje claro a quienes velan por la seguridad en sus playas, una profesión en la que durante el servicio, cada segundo de atención cuenta.