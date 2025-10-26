Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Santiago Segura cuenta con todo lujo de detalles lo que le ha pasado al usar ChatGPT: "Estoy alucinando"
Santiago Segura cuenta con todo lujo de detalles lo que le ha pasado al usar ChatGPT: "Estoy alucinando"

"¿A alguien más le ha pasado?", ha cuestionado.

Fotomontaje de Santiago SeguraGetty Images

El actor y cineasta español, Santiago Segura, conocido por la saga de Torrente o Padre no hay más que uno, ganador de tres premios Goya, que ya está grabando su nueva película Torrente, Presidente, ha publicado un mensaje en la red social X sobre qué le parece lo nuevo de ChatGPT.

La aplicación de inteligencia artificial, desarrollada y creada por OpenAI, con más de 800 millones de usuarios semanales en septiembre de 2025, según Forbes, sigue sumando cada vez más adeptos.

Hace unas semanas, según informó Bloomberg, la compañía de Sam Altman hizo crecer su valor tras un acuerdo de una venta secundaria de acciones de empleados actuales y anteriores que supera los 6.600 millones de dólares. Lo que la ha convertido en la mayor start-up del mundo, con un valor de 500.000 millones de dólares.

Pero Santiago Segura, sin necesidad de que nadie le preguntara por ello, ha querido reflexionar con sus seguidores sobre qué le parece ChatGPT-5, la última actualización del modelo inteligente de OpenAI.

"Estoy alucinando hoy con ChatGpt5, lleva todo el día vacilándome, prometiendo cosas, incluso jurando… (para hacer una maquetación sencilla de un catálogo, que no es física cuántica)", ha contado el cineasta español en la red social X.

Tras esta actualización, Santiago Segura ha reconocido que la IA "dice que lo siente, lo hace todo mal, se fustiga, pide perdón, que le de otra oportunidad… y vuelve a hacerlo mal".

"Si fuera 28 de diciembre diría que lo han programado para hacer una broma. ¿A alguien más le ha pasado?", ha cuestionado el director de cine. Tras el mensaje, varios usuarios han reconocido que han vivido situaciones similares en los últimos días.

En una respuesta a otro usuario, Santiago Segura ha detallado que la IA le dice "me manda un PDF por correo, me pide el correo, y acto seguido me dice que no puede mandar cosas a un correo… es demencial".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

