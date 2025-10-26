Santiago Segura cuenta con todo lujo de detalles lo que le ha pasado al usar ChatGPT: "Estoy alucinando"

El actor y cineasta español, Santiago Segura, conocido por la saga de Torrente o Padre no hay más que uno, ganador de tres premios Goya, que ya está grabando su nueva película Torrente, Presidente, ha publicado un mensaje en la red social X sobre qué le parece lo nuevo de ChatGPT.

La aplicación de inteligencia artificial, desarrollada y creada por OpenAI, con más de 800 millones de usuarios semanales en septiembre de 2025, según Forbes, sigue sumando cada vez más adeptos.

Hace unas semanas, según informó Bloomberg, la compañía de Sam Altman hizo crecer su valor tras un acuerdo de una venta secundaria de acciones de empleados actuales y anteriores que supera los 6.600 millones de dólares. Lo que la ha convertido en la mayor start-up del mundo, con un valor de 500.000 millones de dólares.

Pero Santiago Segura, sin necesidad de que nadie le preguntara por ello, ha querido reflexionar con sus seguidores sobre qué le parece ChatGPT-5, la última actualización del modelo inteligente de OpenAI.

"Estoy alucinando hoy con ChatGpt5, lleva todo el día vacilándome, prometiendo cosas, incluso jurando… (para hacer una maquetación sencilla de un catálogo, que no es física cuántica)", ha contado el cineasta español en la red social X.

Tras esta actualización, Santiago Segura ha reconocido que la IA "dice que lo siente, lo hace todo mal, se fustiga, pide perdón, que le de otra oportunidad… y vuelve a hacerlo mal".

"Si fuera 28 de diciembre diría que lo han programado para hacer una broma. ¿A alguien más le ha pasado?", ha cuestionado el director de cine. Tras el mensaje, varios usuarios han reconocido que han vivido situaciones similares en los últimos días.

En una respuesta a otro usuario, Santiago Segura ha detallado que la IA le dice "me manda un PDF por correo, me pide el correo, y acto seguido me dice que no puede mandar cosas a un correo… es demencial".