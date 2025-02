Se disparan los comentarios tras estas palabras de Javier Gutiérrez sobre la monarquía en España

Javier Gutiérrez y Leonor Watling están de promoción. Este jueves 13 de febrero Movistar + estrena La vida breve, una serie creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor que habla de un episodio poco conocido de la historia de España: el reinado de Luis I. Este monarca subió al trono en 1724 con 16 años y gobernó durante 229 días.

En una entrevista que ha publicado la agencia Europa Press, el actor Javier Gutiérrez ha dejado una frase sobre la monarquía que está dando que hablar en X (anteriormente Twitter).

Ha afirmado Gutiérrez que "los tiempos han cambiado" y que la monarquía le parece algo que "de una forma u otra, aunque sea de una forma paulatina, en un futuro próximo creo que no existirá, ni en este país ni en Europa".

Leonor Watling ha apostillado que será "de otra manera": "El planteamiento de que has nacido, y por la gracia de dios eres mejor que otra persona es complicado de gestionar. Cuando tengo esta conversación digo lo contrario, que es más fácil entender. Tú naces y te dicen que eres peor que los demás. No. Es raro. No se puede mantener en 2025. Y lo contrario tampoco, es decir, tú eres mejor que los demás porque sí".

La publicación que ha hecho Europa Press con este fragmento lleva más de 70 comentarios en poco más de 50 minutos, un claro ejemplo de que estas palabras van a dar que hablar.