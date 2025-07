Se pasa la salida por no poder cambiar de carril y el resultado es surrealista: y no es la única

La usuaria de TikTok María Paz (@mariapazayalapy) ha subido un vídeo a su cuenta de la red social subiendo un divertido vídeo en el que cuenta con humor qué es lo que le ha pasado en la autopista al pasarse la salida por no poder cambiar de carril.

"Yendo a otra ciudad porque no pude cambiar porque no pude cambiar de carril", ha publicado la usuaria a la vez que ha adjuntado el vídeo conduciendo en el lugar, el cual ya ha superado las 1,7 millones de visualizaciones y 190.600 me gustas.

"Y si no sé a dónde va el viento y porque cambió. No puedo volver a lo que era, desapareció", se puede oír de fondo, un fragmento de la canción A dónde va el viento de la cantante Julieta Venegas.

"Me pasó una vez, pero en Sao Paulo. Comí 15 km, no es joda"; "Cuando te das cuenta ya no hay vuelta atrás"; "POV: Eres mi padre y de repente aparecemos en Logroño", han comentado algunos usuarios, viéndose reflejados con la situación y tomándoselo con humor.

De hecho, el vídeo se ha hecho tan viral que hasta Wallapop ha comentado: "Tranquila, a la próxima seguro que te pasa otra vez". Aunque los internautas tienen claro cuál ha sido la historia ganadora: "Yo una vez cruce el puente que lleva a Brasil. ¡Soy de Paraguay! No pude girar a la izquierda".