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Pide una ración de seis croquetas y lo que le acaban cobrando genera casi 1.000 comentarios: "A este paso se convertirá en un lujo"
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Pide una ración de seis croquetas y lo que le acaban cobrando genera casi 1.000 comentarios: "A este paso se convertirá en un lujo"

Uno de los tantos debates en la hostelería.

Juan De Codina
Juan De Codina
El profesor George habla sobre el precio de unas croquetas.
El profesor George habla sobre el precio de unas croquetas.

El profesor y creador de contenido George (@george.fn), que acostumbra a reflexionar sobre lo que sucede en la educación de España y en algunos de los temas más candentes de la actualidad, ha salido al paso para hablar de lo que le ha costado una ración de seis croquetas, estirando el chicle de uno de los debates que más destacos en la hostelería.

Ha arrancado dando directamente el precio de las seis croquetas en total: "¿Lo veis aquí? Son seis croquetas a 9,70 euros. Es decir, sale la croqueta a 1,61". También había hecho otros pedidos, como una Coca-Cola, pero se ha centrado en el precio de esta tapa en cuestión, muy típica en España.

"Yo entiendo que las empresas de restauración tengan que subir los precios y amortizar la subida de la materia prima, pero es que a este paso, la hostelería y el poder salir a comer de vez en cuando con tu familia se van a convertir en un lujo que pocas personas nos vamos a poder permitir", ha defendido.

Lo que costaba salir a comer antes

Lo ha comparado con lo que costaba un menú del día en el pasado, cuando todavía las pesetas eran la moneda española. Lo ha hecho a raíz de una conversación que tuvo con su padre: "Me comentó, yo era pequeño y no me acuerdo, que antes, en los 90, había menús del día a 500 pesetas (unos 3 euros) o 1.000 pesetas (6 euros) en algún restaurante considerado de lujo".

No ha podido evitar compararlo con las croquetas de ahora. Tal y como lo ve, con tan solo dos de estas croquetas, antes "te zampas" un menú del día.

"Si hay alguien de esa edad que ahora tenga 60, 65 años, por favor, que me confirme esta información porque tengo curiosidad", ha concluido.

El debate se ha servido en bandeja con más de 800 comentarios, casi el doble de los 'me gusta' del vídeo. Entre otras reacciones, muchos han opinado que ha sido evidente la subida de precio después de tantos años y han destacado algunos que, en el caso de que las croquetas sean caseras y frescas, el precio se entiende mucho más que si fueran congeladas.

Juan De Codina
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Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

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