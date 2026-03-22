Pide una ración de seis croquetas y lo que le acaban cobrando genera casi 1.000 comentarios: "A este paso se convertirá en un lujo"

El profesor y creador de contenido George (@george.fn), que acostumbra a reflexionar sobre lo que sucede en la educación de España y en algunos de los temas más candentes de la actualidad, ha salido al paso para hablar de lo que le ha costado una ración de seis croquetas, estirando el chicle de uno de los debates que más destacos en la hostelería.

Ha arrancado dando directamente el precio de las seis croquetas en total: "¿Lo veis aquí? Son seis croquetas a 9,70 euros. Es decir, sale la croqueta a 1,61". También había hecho otros pedidos, como una Coca-Cola, pero se ha centrado en el precio de esta tapa en cuestión, muy típica en España.

"Yo entiendo que las empresas de restauración tengan que subir los precios y amortizar la subida de la materia prima, pero es que a este paso, la hostelería y el poder salir a comer de vez en cuando con tu familia se van a convertir en un lujo que pocas personas nos vamos a poder permitir", ha defendido.

Lo que costaba salir a comer antes

Lo ha comparado con lo que costaba un menú del día en el pasado, cuando todavía las pesetas eran la moneda española. Lo ha hecho a raíz de una conversación que tuvo con su padre: "Me comentó, yo era pequeño y no me acuerdo, que antes, en los 90, había menús del día a 500 pesetas (unos 3 euros) o 1.000 pesetas (6 euros) en algún restaurante considerado de lujo".

No ha podido evitar compararlo con las croquetas de ahora. Tal y como lo ve, con tan solo dos de estas croquetas, antes "te zampas" un menú del día.

"Si hay alguien de esa edad que ahora tenga 60, 65 años, por favor, que me confirme esta información porque tengo curiosidad", ha concluido.

El debate se ha servido en bandeja con más de 800 comentarios, casi el doble de los 'me gusta' del vídeo. Entre otras reacciones, muchos han opinado que ha sido evidente la subida de precio después de tantos años y han destacado algunos que, en el caso de que las croquetas sean caseras y frescas, el precio se entiende mucho más que si fueran congeladas.