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Se queda a dormir a casa de un hombre y flipa al ver lo que pasa justo después de desayunar
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Se queda a dormir a casa de un hombre y flipa al ver lo que pasa justo después de desayunar

Un TikTok viral desata el debate por algo que muchos consideran impensable entre amigos… o algo más.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Una taza de café, en una imagen de archivo
Una taza de café, en una imagen de archivoSimpleImages vía Getty Images

Un café y un vaso de leche pueden parecer lo más normal del mundo después de pasar la noche en casa de alguien. Pero lo que le ocurrió a la creadora de contenido @paulatsansano ha dejado a miles de personas completamente descolocadas.

Todo arranca con una frase que aparece en el vídeo y que ya anticipa el giro inesperado: "Mi momento más humilde fue cuando me quedé a dormir y me cobró la leche y el café de su casa".

Y hay pruebas.

El detalle que lo cambia todo

En el TikTok aparecen capturas de una app de gastos compartidos. Y ahí es donde llega el shock: un cargo de 2,15 euros por leche de almendras y otro de 2 euros por cápsulas de café.

Es decir, más de 4 euros por un desayuno en casa. Lo llamativo no es solo el gesto, sino la forma: registrado como si fuera una cuenta pendiente más, como si se tratara de un viaje o una cena entre varios.

"¿Pero esto es real?"

La reacción en redes ha sido inmediata. Entre incredulidad y humor, los comentarios reflejan perfectamente el desconcierto general.

"2€ la cápsula de café y 2€ la leche de almendras? dormiste en un Starbucks?", ironiza un usuario.

Otros tiran directamente de sarcasmo:

  •  "Por poco no te cobra también la noche"
  • "Esto es motivo para dejarle"
  • "¿Pero cómo va a existir gente así?"

Y, como siempre, también están los escépticos: "Quiero pensar que es contenido"

Un debate que va más allá del dinero

Más allá de los 4 euros, el vídeo ha abierto una conversación mucho más profunda: qué es normal y qué no cuando hay confianza.

Para muchos, hay límites claros. Invitar a alguien a casa implica hospitalidad, no pasarle un "ticket" después. Pero otros recuerdan que hoy en día es cada vez más común dividir gastos al detalle.

Aun así, hay gestos que siguen chocando. "Si mis amigas vienen a casa compro de todo… ¿cómo te va a cobrar un café?", comenta una usuaria.

Mientras, otros reconocen haber vivido situaciones parecidas: "A mí me pidió 5€ de la electricidad", "una amiga me pidió un bizum de 0,53€"

De anécdota a "red flag" viral

Lo que para algunos puede ser una simple manía con el dinero, para otros es una señal clara. "¿Estás segura de que era tu amigo?", pregunta otro comentario.

Y es que el gesto ha sido interpretado por muchos como una falta de tacto… o directamente como una “red flag” en toda regla.

El éxito del vídeo está en algo muy simple: es incómodo, sorprendente y, en cierto modo, cercano. Porque aunque no sea lo habitual, casi todo el mundo ha vivido alguna situación parecida.

Ese momento en el que alguien saca cuentas… cuando no toca.

Un café que ha dado mucho que hablar

Sin grandes explicaciones, el TikTok ha conseguido lo que pocos: convertir una escena cotidiana en un debate masivo. Porque al final, la pregunta es inevitable:

¿Dónde está el límite entre compartir… y pasarse?

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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