Revuelo por esta escena de Ayuso en Telemadrid antes del desfile del 12 de octubre: "Todo muy espontáneo"

Telemadrid ha recibido fuertes críticas en X por la entrevista que le han realizado a Isabel Díaz Ayuso momentos antes de que la presidenta de la Comunidad de Madrid asistiese al desfile por los fastos del 12 de octubre.

En una entrevista supuestamente improvisada, desde la cadena pública madrileña le han preguntado a Ayuso por un tuit de Pedro Sánchez acerca de la celebración del 12 de octubre.

En esa entrevista, donde parece que el reportero se encuentra de forma sorpresiva a la presidenta por la calle, Ayuso ha acusado al presidente del Gobierno de alimentar "la guerra de trincheras y de odios" y le ha recriminado que haya decidido no ser "el presidente de todos los españoles".

"Él ha decidido que no es el presidente de todos los españoles y que España como nación, como proyecto que somos, es lo menos importante para él", ha afirmado Ayuso momentos antes, precisamente, de saludarlo en los actos del Día de la Fiesta Nacional. Ha añadido, además, que Pedro Sanchez "está al sondeo, a la demoscopia, al guerracivilismo y a abrir brechas entre españoles": "Esto es una cuestión de paciencia hasta que podamos cambiar las cosas".

Todo a raíz de una pregunta de Telemadrid acerca de la no inclusión de la bandera de España en el vídeo que Sánchez ha usado para celebrar y felicitar la hispanidad a los españoles en sus redes.

"Jajaja todo espontáneo e improvisado en Telemadrid para que Ayuso responda al tuit publicado por Pedro Sánchez el Día de la Fiesta Nacional sin que aparezca la bandera de España. 'No quiero malmeter', dice el periodista que asalta por sorpresa a Ayuso", ha afirmado el periodista Julián Macías en X.

"Corea del Norte, servicios informativos", dice otro usuario acerca de este momento que ya está siendo muy comentado en la red social de Elon Musk, donde muchos contraponen las críticas a TVE con el funcionamiento de Telemadrid.

"'No es por malmeter, pero…'. Aquí dos minutos de propaganda en TeleAyuso. De Miguel Ángel Rodríguez, ni una pregunta. Normal que la presidenta dé saltitos de alegría", ha dicho también el PSOE de Madrid.