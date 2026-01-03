Sólo faltaba IKEA por hablar del 'look' de Amaia Montero en Nochevieja: no le ha hecho falta manual de instrucciones

Cada Nochevieja, millones de personas despiden el año que termina y dan la bienvenida al nuevo delante del televisor. Además de las cenas, en España hay algo que lo protagoniza todo: las Campanadas y las 12 uvas. Pero este año, una de las grandes protagonistas ha sido la cantante Amaia Montero en TVE.

La artista, que ha regresado a su antiguo grupo, La Oreja de Van Gogh, despidió el 2025 con el lanzamiento del primer single de esta nueva etapa. En concreto, con el tema Todos Estamos Bailando La Misma Canción.

Pero no fue la canción lo único que llamó la atención de la actuación de la cantante de Irún. Hubo algo que fue objeto de lo más comentado al despedir 2025 y al inicio de 2026.

Se trataba del abrigo blanco acolchado que se ha convertido en el primer gran 'meme' del año y muchos usuarios no han dudado en compararlo con infinidad de objetos. Entre ellos, los que lo creían que era similar al de un peluche Labubu.

De la emoción por saber cómo iba a ser el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, se pasó a la multitud de comentarios de personas que no dudaron en expresar su opinión sobre su look.

Uno de ellos ha llegado este viernes, por parte de IKEA España. En un mensaje en la red social X, ha compartido una frase que ya acumula más de 3.000 me gusta. Después de que un usuario insinuara que se trataba de un edredón de la empresa sueca, la compañía no ha dudado en reaccionar. "Como esto se siga poniendo de moda nos vamos a quedar sin stock de nórdicos", ha señalado.

Pero ni Amaia Montero ha evitado pronunciarse sobre ello. En una publicación en Instagram, no ha dudado en subir una fotografía tumbada en una cama con el chaquetón, cinco palabras y muchos emoticonos. "UN EDREDÓN, A MI MANERA", ha señalado, sumándose a las bromas sobre su look de Nochevieja.

El éxito del single de la banda española se ha hecho notar en las buenas audiencias de TVE durante la Nochevieja y su programa especial La casa de la música con el que despidió 2025. Pero también en YouTube, con más de 600.000 visualizaciones en algo más de dos días que demuestran que el interés por el regreso de Amaia Montero no ha dejado de crecer desde que el pasado 15 de octubre anunciara su vuelta.