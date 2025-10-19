Su madre le anuncia que vuelve La Oreja de Van Gogh con un WhatsApp que va camino de haber leído media España

La vuelta de La Oreja de Van Gogh está despertando todo tipo de emociones y reacciones. Aunque ya era todo un secreto a voces -y después de la convulsa salida de Leire-, ahora que el grupo por fin lo ha hecho oficial no se habla de otra cosa.

La vuelta del mítico grupo de pop español, esta vez con Amaia como vocalista, ha acaparado conversaciones entre todas las generaciones, y una muestra de esto es esta conversación de WhatasApp entre una madre y su hijo sobre el tema que, en apenas unas horas, se ha convertido en uno de los mensajes más leídos del país.

En concreto, en el tuit, publicado por el usuario de la red social X Ruben (@rubenalonsx), se puede ver un mensaje de su madre que dice: "Amaya Montero vuelve a la oreja de Bangkok".

Sí, "Bangkok", no Van Gogh. Un lapsus que ha hecho estallar de risa tanto a su propio hijo como a todos los usuarios de la comunidad tuitera, haciendo que esta confusión entre el nombre del grupo y la capital de Tailandia supere en tan solo unas horas las 300.000 visualizaciones y los 11.0000 'me gusta'.

Y, por supuesto, las bromas en los citados no tienen desperdicio, como esta nueva versión de la conocida canción 20 de enero que se ha llevado todos los aplausos: "Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara… La madrugada del 20 de enero saliendo del tuk-tuk…".

"Siempre serás bienvenido a Chiang Mai"; "Puedes contar con Buda"; "Deseos de bubble teas imposibles"; "La ladyboy que llora en tus fiestas"; "Y hoy solo quiero creer que recordarás las tardes de invierno por Beijing", han comentado también otros usuarios.

Parece que se ha abierto la veda, y el ingenio entre los tuiteros no para: "Este es el grupo tributo que montó Daniel Sancho, ¿no?"; "Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con curry, con mucho curry para mí"; "Nunca olvidaré el último pad thai".