Varios tailandeses le mandan un mensaje a Pedro Sánchez

La frase "que te vote Txapote" es ya uno de los lemas de campaña contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta expresión la comenzó a usar Vox contra el jefe del Ejecutivo, pero la ha llegado a utilizar hasta la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En las últimas horas, se ha viralizado en las redes sociales un vídeo de menos de medio minuto de duración de varios ciudadanos tailandeses que han sido grabados en distintos puntos del país del sudeste asiático diciendo esta frase.

El pasado mes de febrero esta frase llegó a la Asamblea de Madrid, cuando la presidenta se dirigió al PSOE afirmando el "que te vote Txapote": "No hay un solo motivo para votar a su partido. Le han puesto verde por lo que ha dicho, ahora no me vaya de moderado o demócrata. Lo único que queda por decirles es que les vote Txapote"