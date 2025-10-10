Tiene tres hijos y aún así responde implacable a lo que dijo Tamara Falcó del aborto

La tiktoker y creadora de contenido @MamideTres, que como su propio nombre indica es una mujer con tres hijos, ha usado sus redes sociales para responder ahora a unas declaraciones de hace dos años de Tamara Falcó en El Hormiguero hablando del aborto.

Unas declaraciones —de octubre de 2022— que cobran ahora todo el sentido en pleno debate sobre el aborto por culpa de varias decisiones del PP de Madrid para retroceder en los derechos de las mujeres con respecto al aborto.

En la sesión de control al Gobierno en este jueves, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que no va a hacer "nunca" una lista de médicos objetores, como así indica la ley.

"Cada año se abortan en España a 106.000 personas. ¿Le parece poco? ¿Quieren más? A mí me parece un fracaso como sociedad, porque en la mayoría de los casos se podía evitar. No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por no hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no hacerlo. ¿Les parece poco? Pues váyanse a otro sitio a abortar", dijo Ayuso. Unas palabras que la Ayuso de hace tan sólo unos años no compartiría con la Ayuso actual.

Tamara Falcó, en contra

Contó Tamara Falcó en el programa de Pablo Motos que tenía amigas que habían abortado y que no eran "más felices por ello" pero que, sin embargo, en la Fundación Madrina donde hay madres de 12 y 13 años sin recursos sí que las ve felices.

"Pues nada, dando aquí un mensaje en prime time en la cadena más vista de España que niñas de 12 y 13 años sacando a su hijos adelante. Si una niña de 12 años está sacando a su hijo adelante es que se quedó embarazada con 11", ha respondido Mami de Tres.

Ha afirmado que entiende que cada uno tenga sus creencias y sus ideas "pero hay que pensar lo que decimos en televisión". "No, ninguna mujer va contenta a abortar, todos nos acordamos todos los días de nuestra vida de esa decisión pero la tomamos haciendo un balance de todo y viendo qué es lo mejor para nosotros y nuestra familia", ha zanjado.