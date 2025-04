Todo el mundo está hablando de un producto de Mercadona que jamás esperarías encontrar allí: vale 15€

Un nuevo producto que ha lanzado Mercadona está teniendo una enorme repercusión en las redes sociales. El artículo llama la atención porque, a diferencia de otras veces que el gigante valenciano crea expectación, no se trata de ningún alimento.

"Me han dicho que hay una novedad que, si os gusta, ir porque se está agotando súper mega rápido. ¿Os imagináis que llego y no quedan y se han agotado y no puedo enseñar nada?", ha empezado diciendo la usuaria de TikTok @familialeonymas.

"Mercadona se ha marcado esta novedad: un lote con el perfume The Rose y un bolso estilo bombonera. Todo por 15 euros. Yo me lo llevo. Dicen que este perfume es equivalente al de Anais Anais", explica.

"De la bombonera dice que le parece "ideal" porque "este tipo de bolso en otro lado ya te cuesta 20, 30 euros": "Me parece ideal, muy cuqui".

Otra de las usuarias cuya opinión del producto está teniendo más repercusión es @marialejandragalindez: "Con toda razón se hizo viral este combo del perfume que ya conocemos. Esta cargado de notas florales y es una delicia, pero eso no es lo que le hace especial, sino que esta vez viene acompañado de este bolso que está valorado en 30 euros y Mercadona trae el combo del bolso y el perfume por solo 15 euros".