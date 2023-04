Todos se quejan por el mismo motivo: el restaurante donde los extranjeros no son bien recibidos

En líneas generales, viajar por el mundo siempre deja un buen sabor de boca: conocer nuevas culturas, ciudades, personas... se convierte en un aliciente que motiva a cualquiera a visitar países ajenos.

Pero las experiencias no siempre son positivas, y si no, que se lo digan al usuario de TikTok @soyfatosan, quien publicó un vídeo en un restaurante japonés en el que el trato a los turistas no es el idóneo.

Según relata en el vídeo, todos los comensales que había en el local estaban comiendo con total normalidad pero a ellos no le atendían, algo que extrañó mucho a estos visitantes que, tras esperar un largo rato, decidieron comprobar qué ocurría.

Para ello, acudieron al arma más fiable que puede encontrarse a día de hoy: las reseñas de Google. En ellas, pudieron leer opiniones de muchos turistas que fueron al mismo sitio y tuvieron el mismo problema.

"No sé si es el jefe o el dependiente que tiene muy mala actitud y no sé si los extranjeros son muy bienvenidos", rezaba uno de los comentarios, quejándose del trato recibido en el establecimiento.

"No creo que sea una tienda a la que los turistas vengan a entrar en Asakusa...", escribió otro visitante. Finalmente, los turistas abandonaron el lugar y tuvieron que irse a otro restaurante para poder comer.