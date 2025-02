Todos sus trabajadores se piden a la vez la baja médica y la dueña de esta clínica lanza una pregunta sin respuesta 

Ruxandra, fundadora y directora de Clínica Innovation, un centro de estética avanzada del municipio madrileño de Valdemoro, ha tenido que abrir sola la persiana de su negocio. Y no porque este miércoles decidiese trabajar en solitario, sino porque toda su plantilla ha pedido la baja médica al mismo tiempo. "Tengo a toda la plantilla de baja médica. Pues sí, hoy he abierto la persiana sola", explica en un vídeo publicado en TikTok.

La clínica madrileña presume de tener tres cabinas y cuatro trabajadores, pero en estos momentos ninguno de ellos está en activo. "Pago cuatro seguros sociales. Digo lo pago porque hoy no ha trabajado nadie", lamenta Ruxandra, quien ha confesado que este tipo de escenarios no es nuevo para ella. De hecho, asegura que arrastra este problema desde hace tiempo: "Bajas de un año, bajas de nueve meses, tres personas de baja a la vez en diciembre... Ahora ya tengo cuatro, o sea, toda la plantilla pagando seguros sociales”.

Ruxandra, que no quiere culpar a nadie pero tampoco oculta su desconcierto, ha lanzado en el vídeo una pregunta al aire que, de momento, no tiene respuesta: "No culpo a nadie. No quiero juzgar y no quiero decir qué pasa, pero explicarme vosotros qué pasa y cómo me tengo que sentir yo", señala antes de despedirse de sus seguidores.

Su testimonio ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios le han recomendado analizar el ambiente laboral de su empresa, otros han mostrado escepticismo sobre la situación. “No es normal eso, debes intentar ver qué está pasando, aunque esto pasa cuando hay mal ambiente en el puesto de trabajo, exceso de trabajo, presión...”, ha comentado un usuario. Otro, en cambio, muestra su desconfianza: “Si tu plantilla está de baja médica... miedo me daría trabajar contigo”.

También hay quien ha compartido experiencias similares a las de Ruxandra. “Yo me cansé hace tiempo de alimentar vagos y despedí a mis 2 trabajadores (afortunadamente tenían poca antigüedad…) y ahora me va mucho mejor tanto física como mentalmente”, relató otro. Incluso se ha propuesto una solución drástica: “Los autónomos deberíamos crear un fichero de malos trabajadores, a nivel nacional. Así antes de contratar a alguien, poder ver donde ha trabajado, qué bajas ha tenido, por qué lo han despedido, etc.”.

Mientras la polémica sigue creciendo en redes sociales, Ruxandra sigue al frente de su clínica de estética, abriendo la persiana del negocio cada mañana, preguntándose qué ha podido fallar para que toda su plantilla esté de baja médica al mismo tiempo y esperando por una respuesta convincente para una duda que sigue en el aire: "Explicarme qué pasa".