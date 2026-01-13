Toni Acosta anuncia que 'Sirat' tiene 11 nominaciones a los Goya y el chascarrillo que suelta Arturo Valls justo después va a dar que hablar

El chascarrillo que ha soltado Arturo Valls durante la lectura de nominados a los Premios Goya 2026 va a dar que hablar, especialmente en las redes sociales, donde gusta mucho debatir, criticar y elogiar a partes iguales.

Ha sido justo después de anunciar de mayor a menos las películas que han recibido más nominaciones al galardón más importante del cine español. Ni siquiera ha pasado desapercibido, ya que ha generado cierta carcajada entre los presentes y un gesto de incomodidad e ironía en Toni Costa, la otra persona encargada de la lectura.

La película con más nominaciones ha sido Los domingos, de la directora Alauda Ruiz de Azúa. Justo después, Sirat, de Oliver Laxe, que ha recibido nada más y nada menos que 11 nominaciones, además de ser la candidata para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional en los próximos premios Oscar.

El chascarrillo de Arturo Valls

Justo después de anunciar las nominaciones de Sirat, Valls soltaba, mirando al público presente: "Lo ha petado". Ha sido un chiste de doble sentido y, obviamente, sin mala intención, por algunas escenas y aspectos que viven los protagonistas durante la película.

En ella —ojo, espóiler—, por cierta situación, se acaban encontrando en un campo de minas, del que, desesperados, intentan salir vivos de ahí, algunos con menos suerte que los demás, porque las minas "petan", de ahí el chiste de Arturo Valls.

Las películas con más nominaciones en los Goya 2026

Tal y como han anunciado en la lectura de nominados, varias de las películas han recibido más de una nominación. Este es el orden, de mayor a menor:

Los domingos : 13 nominaciones

: 13 nominaciones Sirat : 11 nominaciones

: 11 nominaciones Maspalomas : 9 nominaciones

: 9 nominaciones La cena : 8 nominaciones

: 8 nominaciones Sorda : 7 nominaciones

: 7 nominaciones El cautivo : 7 nominaciones

: 7 nominaciones Los tigres : 7 nominaciones

: 7 nominaciones Romería : 6 nominaciones

: 6 nominaciones Ciudad sin sueño: 5 nominaciones

Además, la 40ª gala, que se celebrará el 28 de febrero en el Auditorio Forum CCIB de Barcelona, retransmitida por TVE, y será presentada por Rigoberta Bandini y Luis Tosar.