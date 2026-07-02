Trump recuerda la derrota de España frente a EE.UU. y lanza otra advertencia muy suya

Donald Trump ha vuelto a situar a España en el centro de uno de sus discursos. Esta vez lo hizo recurriendo a un episodio especialmente sensible de la historia común entre ambos países: la guerra hispano-estadounidense de 1898, que supuso el fin del imperio español en América y el Pacífico.

Durante un acto celebrado en Dakota del Norte, el presidente de Estados Unidos recordó la victoria estadounidense sobre España y aprovechó para lanzar un nuevo reproche al Gobierno español.

"Los españoles no se están comportando bien y se darán cuenta pronto", afirmó Trump ante los asistentes.

La frase llega apenas unos días después de las tensiones surgidas entre Washington y Madrid a cuenta del gasto militar dentro de la OTAN, un asunto sobre el que el mandatario republicano ya había mostrado públicamente su malestar.

"Los tomamos"

Trump realizó estas declaraciones durante la inauguración de un edificio dedicado a la memoria de Theodore Roosevelt, uno de los grandes héroes estadounidenses de la guerra de 1898.

En su intervención recordó la derrota española y la pérdida de algunos de los últimos territorios de ultramar que permanecían bajo soberanía de Madrid. "Renunciaron a su control sobre Cuba, Guam, Filipinas y Puerto Rico. Territorios que fueron todos nuestros. Los tomamos", afirmó.

Las palabras del presidente despertaron una notable atención por el tono triunfalista empleado para referirse a un episodio que marcó el final de la presencia colonial española en gran parte del mundo.

La batalla que convirtió a Roosevelt en héroe

Gran parte del discurso estuvo dedicada a ensalzar la figura de Theodore Roosevelt y a rememorar la famosa batalla de las colinas de San Juan, en Cuba. Trump relató cómo Roosevelt, al frente de los célebres Rough Riders (Jinetes Duros), avanzó bajo el fuego español durante la campaña militar.

"Galopó bajo una lluvia de balas españolas", explicó antes de describir cómo el futuro presidente estadounidense lideró sucesivos asaltos contra las posiciones españolas.

Según Trump, aquella victoria provocó directamente "el colapso de la línea española" y aceleró el desenlace de la guerra.