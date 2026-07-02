Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Trump recuerda la derrota de España frente a EE.UU. y lanza otra advertencia muy suya
Virales
Virales

Trump recuerda la derrota de España frente a EE.UU. y lanza otra advertencia muy suya

Donald Trump evocó la guerra de 1898, celebró la conquista de territorios españoles y volvió a cargar contra España por su postura en la OTAN.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Donald Trump, en el Air Force One
Donald Trump, en el Air Force OneAndy Harnik vía getty images

Donald Trump ha vuelto a situar a España en el centro de uno de sus discursos. Esta vez lo hizo recurriendo a un episodio especialmente sensible de la historia común entre ambos países: la guerra hispano-estadounidense de 1898, que supuso el fin del imperio español en América y el Pacífico.

Durante un acto celebrado en Dakota del Norte, el presidente de Estados Unidos recordó la victoria estadounidense sobre España y aprovechó para lanzar un nuevo reproche al Gobierno español.

"Los españoles no se están comportando bien y se darán cuenta pronto", afirmó Trump ante los asistentes.

La frase llega apenas unos días después de las tensiones surgidas entre Washington y Madrid a cuenta del gasto militar dentro de la OTAN, un asunto sobre el que el mandatario republicano ya había mostrado públicamente su malestar.

"Los tomamos"

Trump realizó estas declaraciones durante la inauguración de un edificio dedicado a la memoria de Theodore Roosevelt, uno de los grandes héroes estadounidenses de la guerra de 1898.

En su intervención recordó la derrota española y la pérdida de algunos de los últimos territorios de ultramar que permanecían bajo soberanía de Madrid. "Renunciaron a su control sobre Cuba, Guam, Filipinas y Puerto Rico. Territorios que fueron todos nuestros. Los tomamos", afirmó.

Las palabras del presidente despertaron una notable atención por el tono triunfalista empleado para referirse a un episodio que marcó el final de la presencia colonial española en gran parte del mundo.

La batalla que convirtió a Roosevelt en héroe

Gran parte del discurso estuvo dedicada a ensalzar la figura de Theodore Roosevelt y a rememorar la famosa batalla de las colinas de San Juan, en Cuba. Trump relató cómo Roosevelt, al frente de los célebres Rough Riders (Jinetes Duros), avanzó bajo el fuego español durante la campaña militar.

"Galopó bajo una lluvia de balas españolas", explicó antes de describir cómo el futuro presidente estadounidense lideró sucesivos asaltos contra las posiciones españolas.

Según Trump, aquella victoria provocó directamente "el colapso de la línea española" y aceleró el desenlace de la guerra.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para mivet

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos