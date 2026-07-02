José Elías cuenta lo que le dijo Enrique Riquelme cuando se presentó como candidato a la presidencia del Real Madrid

La sucesión de Florentino Pérez al frente del Real Madrid es uno de los grandes interrogantes del fútbol español. Aunque el actual presidente sigue sin mostrar síntomas de querer abandonar el cargo a corto plazo, el nombre de Enrique Riquelme lleva tiempo apareciendo en las quinielas como posible relevo.

Ahora ha sido José Elías quien ha vuelto a alimentar esa posibilidad. Durante una entrevista en Millonario Podcast, el empresario habló sobre la aspiración de Riquelme de convertirse algún día en presidente del Real Madrid y desveló las conversaciones que mantuvo con él cuando le comentó su intención de dar ese paso.

"Cuando me decía que se quería presentar a presidente del Madrid yo decía: 'Hostia, tío, te estás metiendo en un embolado chulo'", recordó entre risas.

Lejos de verlo como una ocurrencia pasajera, Elías aseguró que se trata de un objetivo que Riquelme persigue desde hace años.

"Creo que acabará siendo presidente del Madrid"

El empresario se mostró convencido de que el fundador de Cox terminará alcanzando la presidencia del club blanco tarde o temprano. "Él lleva muchos años queriendo ser presidente del Madrid. Yo creo que lo va a ser. Va a ser presidente del Madrid", afirmó.

Incluso cuando en la conversación surgió la figura de Florentino Pérez, Elías insistió en que su pronóstico va más allá de quién ocupe actualmente el cargo. "No es un tema de Florentino. Después de Florentino también habrá más gente", explicó antes de señalar que las exigencias para presentarse a las elecciones reducen enormemente el número de posibles candidatos.

Según recordó, para optar a la presidencia del Real Madrid es necesario cumplir requisitos muy difíciles de reunir, como llevar décadas siendo socio del club y disponer de un importante aval económico personal.

"Vas quitando, vas quitando... y no habrá mucho socio del Real Madrid con 20 años de antigüedad, que tenga eso, que tenga cierto carisma y que quiera meterse en el embolado de ser presidente del Real Madrid", argumentó.

Lo que más admira de Enrique Riquelme

Más allá de su posible futuro en el Santiago Bernabéu, José Elías destacó una cualidad que, a su juicio, diferencia a Riquelme de la mayoría de empresarios que conoce.

Su capacidad para relacionarse. "Es muy carismático", afirmó.

De hecho, llegó a asegurar que nunca ha conocido a nadie mejor que él en el terreno de las relaciones personales y el networking. "Creo que es el mejor tío de relaciones personales que conozco", aseguró.

Mientras Elías se definió a sí mismo como una persona más cómoda en el trabajo de despacho y lejos de los focos, describió a Riquelme como alguien capaz de moverse con naturalidad entre empresarios, políticos, directivos y personalidades de todo tipo.

Una habilidad que considera clave para entender por qué cree que algún día acabará alcanzando uno de los cargos más codiciados y complejos del deporte español: la presidencia del Real Madrid.