Trump asegura que Cuba se está acercando a Estados Unidos tras décadas de enfrentamiento

Donald Trump ha dejado una afirmación inesperada sobre Cuba en un momento en el que su Administración mantiene la presión sobre La Habana mediante nuevas sanciones económicas y restricciones a empresas que operan en la isla.

Durante la inauguración del nuevo edificio de la Biblioteca Presidencial de Theodore Roosevelt, en Dakota del Norte, el presidente estadounidense aseguró que Cuba está acercándose a la órbita de Estados Unidos después de décadas de distanciamiento.

"Cuba, después de muchas, muchísimas décadas, se está acercando a nosotros", afirmó Trump durante su intervención.

La declaración ha llamado la atención porque llega apenas unas semanas después de que Washington aprobara nuevas medidas contra la cúpula política cubana y reforzara las restricciones sobre sectores estratégicos de la economía de la isla.

Más sanciones y presión económica

Lejos de relajarse, la política estadounidense hacia Cuba se ha endurecido en los últimos meses. La Administración Trump ha ampliado las sanciones contra empresas y entidades vinculadas a actividades económicas consideradas clave para el Gobierno cubano. Entre los sectores afectados figuran la energía, la defensa, la minería y los servicios financieros.

Estas medidas se suman al bloqueo económico que Estados Unidos mantiene desde hace décadas y que continúa siendo uno de los principales puntos de fricción entre ambos países.

Por ello, las palabras de Trump han generado interrogantes sobre qué señales está observando Washington para considerar que Cuba se está acercando a su esfera de influencia.

Un supuesto agente cubano detenido en Estados Unidos

Las declaraciones también coinciden con otro episodio de tensión entre ambos países.

El Departamento de Estado informó este mismo miércoles de la detención de Carlos Antonio Lloga Domínguez, acusado por las autoridades estadounidenses de haber trabajado durante más de una década como supuesto agente de influencia del Gobierno cubano.

Según Washington, estaba vinculado al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), una organización que Estados Unidos considera una herramienta de influencia e inteligencia del régimen cubano en territorio estadounidense.

El detenido permanece a la espera de que concluyan los procedimientos para su expulsión del país junto a su esposa y su hijo.

Cuba, Venezuela e Irán en el discurso de Trump

Durante su intervención en Dakota del Norte, Trump repasó además algunas de las actuaciones de su Administración en política exterior y destacó la estrategia seguida con países como Venezuela e Irán.

En ese contexto fue cuando introdujo su comentario sobre Cuba, una frase breve pero significativa que contrasta con la dureza de las medidas adoptadas recientemente por la Casa Blanca.

Por ahora, ni el Gobierno cubano ni las autoridades de La Habana han respondido públicamente a unas declaraciones que sugieren un posible cambio de tendencia tras décadas de una relación marcada por la desconfianza, las sanciones y el enfrentamiento político.