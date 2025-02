Un argentino enseña su casa en España por 400 euros y una avalancha de compatriotas piden mudarse de inmediato

El fotógrafo y creador de contenido Frane (@lasfotosdefrane), un chico argentino que vive en España, ha subido un vídeo a su cuenta de la red social enseñando el piso en el que vive en Pontevedra por tan solo 400 euros.

"¿Qué podés alquilar en España con 400 euros al mes? Bueno, te voy a mostrar, mirá", ha comenzado diciendo el tiktoker en el vídeo, el cual ha causado un enorme revuelo entre sus compatriotas.

"Acá la casa: cocina toda equipada, un cuarto, allá al fondo hay otro cuarto, un living con muy buenas vistas, baño, otra habitación que justo la estoy ordenando y cochera. Todo esto por 400 euros. Incluida el agua encima", ha explicado el argentino mientrs iba enseñando la casa.

"Obviamente algunos impuestos son aparte. Y ya sé que me van a decir: ¿pero dónde es eso? Porque en Madrid no se puede. No, esto es en la España rural", ha aclarado el creador de contenido.

"Por ejemplo, ahora yo estoy en Pontevedra. Cerca de Vigo, más hacia el centro, entre Vigo y Aubrense. 400 euros todo esto. Quizás sea momento de alejarse de las ciudades y repoblar la España rural. ¿Ustedes qué creen?", ha concluído el fotógrafo.