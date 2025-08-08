Un bar deja una nota histórica a todo el que entre: el aviso a quienes creen que "el cliente siempre tiene razón" es tremendo

Las notas que un bar ha dejado a todos sus clientes son tan tremendas y se salen tanto de lo habitual que están teniendo una tremenda resonancia.

El papel lo ha subido a la red social X el popular usuario @soycamarero preguntando a la gente qué opinan sobre ellas y ha provocado reacciones de todo tipo.

La cosa promete desde el inicio: "Cada consumición lleva su tapa. Si tienes más hambre que el que se fue a la guerra puedes pedir tanta tapas como desees. ¡A ver si crujes!". Pero hay más: "La tapa del día la decido yo, que para eso el bar es mío".

Las perlas no paran: "No hace falta que des voces como si fueses el entrenador del Numancia", "Ojo a los móviles y pertenencias, hay más ioputas que perros descalzos", "La cerveza se sirve fría como el rizol y las tapas que jumean. Si a mitad de la ronda es al revés te está cundiendo poco".

Pero quizá la más llamativa llega casi al final: "Eso de que el cliente es el jefe y siempre tiene razón es en Mercadona".

En las reacciones, una persona señala: "El tema de las normas me parece divertido.. y cada uno en su negocio puede hacer lo que le da la gana 😉 tú eres libre de ir o no. Los que se ofenden por lo del pago en metálico deberían informarse mejor, los establecimientos NO están obligados a ofrecer el pago con tarjeta".

"Para mí la tapa es la España del hambre y la miseria, me da vergüenza y tristeza lo que escucho fuera de España sobre esta historia de la tapa... Me gusta el sistema de Málaga, precio de tapa por separado, a elegir, la bebida pagas sólo bebida. Es cómo en el mundo exterior, pero en barato", apunta otro.

"Pelín chabacano, pero bien. Hoy en día hay que tener datáfono. Y que no me vengan con que el banco se queda un porcentaje de venta, pq no es verdad. Ahora se paga una tarifa plana al mes, según facturación", subraya otra persona.