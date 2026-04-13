Un bar de Londres sorprende al colgar esta imagen de Sánchez en su pared

El restaurante Shakeshuka London, especializado en "auténtica comida palestina" en la capital británica, ha colgado un cuadro de una imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su pared junto al mensaje de "Pedro Sánchez, el presidente de España, un verdadero líder".

"Queremos poner el cuadro del gran líder de España, el presidente de España, Pedro Sánchez. Podemos aprender de la historia y no podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas", ha comenzado diciendo el dueño respecto al jefe del Ejecutivo.

El mismo ha señalado que quiere que "todos en el mundo cuando trabajen, lo miren y le den las gracias y digan qué gran líder". "Quiero que todos en el Oriente Medio aprendan que la de la humanidad es una lengua internacional, un lenguaje para el que no tienes que ser musulmán ni árabe y sí estar con la justicia".

"Él se levantó por injusticia, apoyó a los palestinos y estaba en contra de una gran guerra de destrucción en el Oriente Medio. Todos tenemos que estar en contra de cualquier guerra en Oriente Medio. Muchas gracias, Pedro Sánchez", ha sentenciado.

La intervención de Sánchez

Además, en el vídeo, también colgó varios fragmentos de las intervenciones de Sánchez anunciando ese "no a la guerra".

"No es si estamos o no a favor de los ayatolás. Nadie lo está. Desde luego no lo está y el pueblo español y, por supuesto, tampoco el gobierno de España. La pregunta, en cambio, es si estamos o no del lado de la legalidad internacional y, por tanto, de la paz. Lo que sí sabemos es que de ella no va a salir un orden internacional más justo, ni tampoco va a salir de ella salarios más altos, ni mejores servicios públicos, ni un medio ambiente más saludable", afirmó.

En esa comparecencia Sánchez también dijo que "los gobiernos estamos aquí para mejorar la vida de la gente, para aportar soluciones a los problemas, no para empeorar la vida de la gente y es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos, los de siempre".

"Los únicos que ganan cuando el mundo deja de construir hospitales para construir misiles. La posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras, no a la guerra", concluyó Sánchez en esa comparecencia que dio la vuelta al mundo.