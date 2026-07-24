El Gobierno declara la emergencia nacional en Madrid y Ávila por los incendios y pone a la UME al mando de la operación

La gravedad de los incendios que afectan desde hace horas al suroeste de la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila ha llevado al Gobierno a dar un paso más en la gestión de la emergencia. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado este jueves por la noche la emergencia de interés nacional en el territorio de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila, una medida reservada para las situaciones de mayor complejidad.

La decisión responde a la evolución de los incendios declarados en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid), así como en Burgohondo (Ávila), y supone que el Ministerio del Interior asuma la dirección y coordinación de todas las actuaciones necesarias para combatir los fuegos.

Con esta declaración, prevista en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, Marlaska pasa a coordinar todos los recursos estatales, autonómicos y locales movilizados en ambas comunidades autónomas. La dirección operativa de la emergencia recaerá en el jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que será el encargado de coordinar sobre el terreno los distintos dispositivos desplegados.

Un escenario de máxima gravedad

Desde el Ministerio del Interior explican que la decisión se ha adoptado por la coincidencia de varios factores: la existencia simultánea de varios incendios de gran magnitud, unas condiciones meteorológicas especialmente adversas y la necesidad de movilizar un importante volumen de efectivos de distintas administraciones públicas.

A ello se suma la existencia de evacuaciones preventivas, la amenaza directa sobre varios núcleos de población y el riesgo de que la emergencia tenga un impacto que trascienda los límites de una sola comunidad autónoma.

Precisamente para seguir de cerca la evolución de la situación, Grande-Marlaska se ha desplazado durante la noche al puesto de mando avanzado instalado en Cenicientos, desde donde se coordinan buena parte de las labores de extinción.

Más de 10.000 evacuados

La Comunidad de Madrid atraviesa, según el propio Ejecutivo regional, una situación "crítica". En estos momentos permanecen activos tres incendios de extrema gravedad, ninguno de ellos controlado, que han obligado ya a evacuar a más de 10.000 personas de los municipios de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno.

El Gobierno madrileño advierte además de que los incendios presentan "un potencial de avance sin capacidad de extinción", una circunstancia que complica enormemente el trabajo de los equipos desplegados.

Entre los fuegos que más preocupan se encuentra el originado en Villa del Prado, que ya afecta también al término municipal de Aldea del Fresno; el de San Martín de Valdeiglesias, que se ha extendido hasta Pelayos de la Presa; y el incendio declarado en Almorox (Toledo), que, aunque se encuentra en fase de estabilización, continúa siendo vigilado de cerca.

A este escenario se suma el incendio de Burgohondo, en la provincia de Ávila, cuya evolución y las condiciones meteorológicas hacen temer que pueda afectar también a territorio madrileño.

La declaración de emergencia nacional supone el máximo nivel de coordinación previsto por la legislación española en materia de protección civil y refleja la magnitud de una crisis que mantiene en alerta a cientos de efectivos y a miles de vecinos desplazados de sus hogares mientras continúa la lucha por contener el avance de las llamas.