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El Gobierno declara la emergencia nacional en Madrid y Ávila por los incendios y pone a la UME al mando de la operación
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El Gobierno declara la emergencia nacional en Madrid y Ávila por los incendios y pone a la UME al mando de la operación

Más de 10.000 personas han sido evacuadas de cuatro municipios madrileños mientras tres grandes fuegos permanecen fuera de control y amenazan con seguir avanzando.

Israel Molina Gómez
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Imagen del incendio forestal en Torrejón de Ardoz
Imagen del incendio forestal en Torrejón de ArdozAlberto Ortega Getty Images

La gravedad de los incendios que afectan desde hace horas al suroeste de la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila ha llevado al Gobierno a dar un paso más en la gestión de la emergencia. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado este jueves por la noche la emergencia de interés nacional en el territorio de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila, una medida reservada para las situaciones de mayor complejidad.

La decisión responde a la evolución de los incendios declarados en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid), así como en Burgohondo (Ávila), y supone que el Ministerio del Interior asuma la dirección y coordinación de todas las actuaciones necesarias para combatir los fuegos.

Con esta declaración, prevista en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, Marlaska pasa a coordinar todos los recursos estatales, autonómicos y locales movilizados en ambas comunidades autónomas. La dirección operativa de la emergencia recaerá en el jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que será el encargado de coordinar sobre el terreno los distintos dispositivos desplegados.

Un escenario de máxima gravedad

Desde el Ministerio del Interior explican que la decisión se ha adoptado por la coincidencia de varios factores: la existencia simultánea de varios incendios de gran magnitud, unas condiciones meteorológicas especialmente adversas y la necesidad de movilizar un importante volumen de efectivos de distintas administraciones públicas.

A ello se suma la existencia de evacuaciones preventivas, la amenaza directa sobre varios núcleos de población y el riesgo de que la emergencia tenga un impacto que trascienda los límites de una sola comunidad autónoma.

Precisamente para seguir de cerca la evolución de la situación, Grande-Marlaska se ha desplazado durante la noche al puesto de mando avanzado instalado en Cenicientos, desde donde se coordinan buena parte de las labores de extinción.

Más de 10.000 evacuados

La Comunidad de Madrid atraviesa, según el propio Ejecutivo regional, una situación "crítica". En estos momentos permanecen activos tres incendios de extrema gravedad, ninguno de ellos controlado, que han obligado ya a evacuar a más de 10.000 personas de los municipios de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno.

El Gobierno madrileño advierte además de que los incendios presentan "un potencial de avance sin capacidad de extinción", una circunstancia que complica enormemente el trabajo de los equipos desplegados.

Entre los fuegos que más preocupan se encuentra el originado en Villa del Prado, que ya afecta también al término municipal de Aldea del Fresno; el de San Martín de Valdeiglesias, que se ha extendido hasta Pelayos de la Presa; y el incendio declarado en Almorox (Toledo), que, aunque se encuentra en fase de estabilización, continúa siendo vigilado de cerca.

A este escenario se suma el incendio de Burgohondo, en la provincia de Ávila, cuya evolución y las condiciones meteorológicas hacen temer que pueda afectar también a territorio madrileño.

La declaración de emergencia nacional supone el máximo nivel de coordinación previsto por la legislación española en materia de protección civil y refleja la magnitud de una crisis que mantiene en alerta a cientos de efectivos y a miles de vecinos desplazados de sus hogares mientras continúa la lucha por contener el avance de las llamas.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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