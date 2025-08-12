Un camarero se va a ir de vacaciones y justo la víspera su jefe le hace algo que se difunde sin parar

Los empleados de la hostelería se quejan a menudo, y con razón, de condiciones de trabajo penosas, muchas horas de empleo por sueldos a veces ridículos y tratos casi vejatorios. Pero, por suerte, no todo es así.

También hay empresarios que cuidan a sus trabajadores, que valoran lo que hacen y que tienen detalles con ellos. La cuenta @soycamarero ha difundido uno de estos casos, que está compartiéndose y celebrándose sin parar.

El protagonista es un camarero de la cafetería Oso Ona, de Vitoria, que tras una época de mucho trabajo y justo antes de irse de vacaciones vio cómo su jefe tenía con él un detalle inesperado.

El hostelero le dio una suma de dinero, de 200 euros como mínimo, junto a una nota en la que se lee: "Muchas gracias, Alejandro, por tu compromiso con el proyecto Oso Ona. Agradecido por todo lo que estás aportando para que el oso azul deje huella y sea referente en Vitoria-Gasteiz".

"Celebra y disfruta estas vacaciones y las que vendrán como merecido lo tienes. Un abrazo de oso", remata el hostelero en su escrito.

"El otro lado de la hostelería, el que puede llamarse hostelero de verdad, que aprecia el trabajo duro de sus empleados. Después de unas duras jornadas de trabajo en fiestas y justo antes de irse de vacaciones el jefe le da un extra como agradecimiento más esta nota", ha escrito SoyCamarero junto a la imagen.

"Qué buena manera de irse de vacaciones ojalá nos pasase a todos", celebra una persona en los comentarios. "Voy al Oso Azul! Si se trabaja así, tiene que ser bueno!", celebra otro.