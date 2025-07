Un carnicero, escandalizado al escuchar cómo hace un cliente las albóndigas: "¿Qué está haciendo?"

El carnicero Mariano Sánchez Díaz, popular en las redes sociales como @el_as_carnicero, ha contado escandalizado cómo hacía un cliente las albóndigas y ha dado su consejo para que queden inmejorables.

"El otro día me viene un señor y me pide carne picada, que le dé una carne picada buenísima, que tiene gente a comer, que va a hacer unas albóndigas. Digo no se preocupe, yo voy a coger lo mejor que tengo de la ternera para picar y de cerdo le voy a dar la parte del cuello que es súper jugosa, súper sabrosa, y lo vamos a ligar en la picadora y le va a salir especial", ha empezado contando.

"Digo pero, aparte, usted ¿qué le echa? Dice yo le hecho huevo, le meto pan rallado y agua. Digo: '¡No, no, no, no! ¿Qué está haciendo?'. Dice: '¿Y cómo lo hago?", ha rememorado.

"Digo, mira, muy fácil. Por cada kilo de carne picada le vamos a añadir un huevo, le vamos a echar ajo, perejil, un poquito de pimienta si quiere, y luego si tenemos pan del día anterior o si no del mismo día, lo vamos a remojar en leche, pero no en agua, y pan, pan, no pan rallado", ha explicado.

"Todo eso lo vamos a mezclar luego con la carne picada y nos van a quedar unas albóndigas, unos filetes rusos, lo que queráis hacer, super jugoso, súper esponjoso. Nada, el hombre lo preparó así y al día siguiente me dio las gracias y me felicitó", ha celebrado el carnicero.