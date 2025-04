Un carnicero pide a sus clientes abandonar la práctica más común con la carne picada

El As Carnicero no se anda con rodeos. Lleva tiempo avisando en su cuenta de TikTok de las manías que tienen muchos de sus clientes y hay una especialmente que le saca de quicio: la costumbre de pedir la carne picada dos veces. En uno de sus últimos vídeos que circulan por las redes sociales, titulado directamente 'A ti te gusta la carne picada 2 veces...???', vuelve a insistir con un argumento tan visual como rotundo.

“La carne picada, por favor, la carne picada dos veces… Lo que hace al picarla dos veces es que se quema, que se quema más la carne y aguanta menos en tu nevera”, se arranca en el inicio del vídeo. Y para que no haya dudas, lo demuestra sobre la marcha. Enseña la carne picada una sola vez y, acto seguido, la vuelve a pasar por la máquina. “Y esta es la picada segunda vez, ¿vale?”, remata mientras enseña el resultado.

Según este carnicero, que se ha hecho popular por defender el producto fresco de mercado frente al de cadenas como Alcampo o Carrefour, repetir el proceso no mejora el resultado. Al contrario. “Os lo vuelvo a decir, que es una chorrada que pidáis la carne picada dos veces, ¿vale? Porque lo que está haciendo es que te aguante menos en tu nevera. Se está quemando más la carne y el agujero sigue siendo el mismo. Lo que hace es esconder un poco más la grasa, pero no hace nada más, no queda más fina”.

Los comentarios al vídeo dejan claro que el tema da para mucho. Hay carniceros que han vivido lo mismo: “Hasta tres veces me han pedido que la pique”, cuenta uno. “Le explico que se quema la carne y no les importa”. Otro plantea una posible solución técnica: “Si la quieren más picada, que el carnicero ponga una placa más fina y saldrá más fina”.

También hay quien defiende que no se “quema” literalmente. “Hay algo de fricción, pero la carne no sale caliente. Lo que pasa es que al estar más picada, la bacteria que estaba en el borde ahora está repartida”, comenta un usuario. Otros apuntan a razones estéticas: “Esconde más la grasa, queda más mezclada y con un color más homogéneo”.

Y luego están los que, directamente, se lo toman con humor: “Qué manía tiene la gente de picar la carne dos, tres, hasta cuatro veces. Después parece fideus de carne”. El As Carnicero, por su parte, lo tiene claro: una sola vez es suficiente.