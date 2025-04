Un cliente se queja de lo que le pasó el Lunes Santo en un bar de Sevilla: responden con una prueba irrefutable

Es Semana Santa y en muchas localidades de España los horarios de la hostelería y el tipo de servicio cambia de forma radical, sobre todo porque suele haber mucha más gente de la habitual.

En X está dando que hablar la reseña que un cliente dejó tras pasar en la noche de Lunes Santo por un restaurante. El lío principalmente viene por la hora a la que fueron y lo que les sirvieron de comer.

"Nos atendieron con muy pocas ganas. Estaban deseando cerrar. Nos dijeron que la cocina ya estaba cerrada y les solicité alguna tapa fría, y eso que era Lunes Santo a las 10 de la noche", empieza diciendo.

Y prosigue el cliente: "No nos dieron a probar el vino. La ensaladilla no estaba muy buena. El local es ruidoso. Tiene mala acústica. En fin, para no repetir. Y eso que desde fuera parecía tener encanto con sus grandes cristaleras".

Una queja que no ha gustado nada a los dueños del negocio, que se han defendido diciendo que en realidad fueron más tarde de las 10 de la noche.

"Lamentamos sinceramente que tu experiencia no haya sido satisfactoria, aunque nos sorprende el contenido de tu reseña, ya que no se corresponde con lo ocurrido. La noche del Lunes Santo, pese a que la cocina ya había cerrado, hicimos una excepción y os servimos la tapa fría pasadas las 23:15h, como muestra el ticket de compra emitido a las 00:00h", se defienden.

Y añaden: "Lo hicimos con la mejor intención, precisamente por el contexto de Semana Santa y para que no os quedarais sin cenar. En cuanto al ambiente del local, en estas fechas es habitual un mayor bullicio, ya que estamos en pleno centro de Sevilla y las cofradías pasan muy cerca, algo que muchos clientes valoran por la experiencia tan especial que se vive esos días".

En cuanto a la ensaladilla, señalan que es "una de nuestras tapas mas apreciadas y nunca ha recibido quejas" y sienten que no fuera del agrado del cliente: "Nuestro equipo trabaja con dedicación cada día, y cuando hacemos excepciones fuera de horario es precisamente por vocación y por cuidar al cliente. Aun así, agradecemos tu visita y la oportunidad de aclarar estos puntos".

Para corroborar todo lo dicho, el local ha adjuntado una copia del ticket emitido a las 00:06 del ya 14 de abril de 2025.