Un conocido chef arrasa con su réplica a un cliente que se quejó por tener al lado una mesa con niños

En las últimas horas ha sido comentada en X, anteriormente Twitter, la respuesta que ha dado el chef del restaurante madrileño Lakasa, César Martín, a un cliente que se quejó en una reseña de que le había tocado sentarse al lado de una mesa en la que había niños.

"Cuando vas a un restaurante con reserva prácticamente vacío (digo prácticamente porque habría 8 personas) y la única opción es una mesa pegada a un matrimonio con niños. Lo siento pero no me gustan los niños de otros", empieza diciendo la reseña en Google, de una estrella de cinco.

"Tras negociar con la camarera consigues que te pongan a 3 mesas de distancia. Lo curioso es que cuando empiezan a llegar parejas, a ninguna le ofrecen alguna de las 4 mesas alrededor del matrimonio y nosotros, sino que las colocan en la otra punta del comedor y, al preguntar el motivo, la respuesta es que están bloqueadas, ante eso no puedes responder. Yo esa funcionalidad no la encontré en su web, si lo llego a saber también hubiera bloqueado la mesa en el plano", sentencia la reseña, que ha llegado a manos del cocinero.

Además del tema de los niños dice: "Si luego el camarero te tira el vaso de agua sobre el mantel y la única solución es ponerte una servilleta encima. Lo reconozco, no me gusta comer en una mesa mojada, habrá gente que le guste, pero a mí no".

Para acabar lamenta "el despropósito" y deciden dejar el local: "Si en un restaurante de 80 euros de media no se cuidan esos detalles vamos mal".

"Evidentemente los niños de la mesa de al lado se han comportado perfectamente, muchísimo mejor que ellos… Qué paciencia hay que tener algunas veces. Seguimos", ha escrito en la red social de Elon Musk el chef.

En los comentarios, decenas de personas le dan la razón al chef, que ha ido respondido a casi todo el mundo. En una de las réplicas deja claro que, visto el perfil del comensal, ya sabía que le iba a dejar una reseña de este estilo.