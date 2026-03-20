Un conocido corresponsal de EEUU en Bruselas se fija en esta foto de Sánchez y va un paso más alla al ver quién aparece detrás

El conocido periodista estadounidense Dave Keating, corresponsal en Bruselas y autor del libroThe Owned Continent, ha analizado de manera pormenorizada la foto de Pedro Sánchez con el canciller alemán Merz.

Una foto que tiene su miga por el momento de tensión que había entre Alemania y España después de que Merz no defendiese públicamente a España de los ataques de Trump en el despacho oval.

Hasta la revista Der Spiegel, la más vendida de Alemania, dedicó un artículo a criticar al canciller alemán por dejar tirado a un socio europeo como es España de los ataques del presidente de Estados Unidos.

Donald Trump criticó a Pedro Sánchez por no permitir el uso de las bases de Morón y Rota y volvió a recriminar a España no subir al 5% el gasto en defensa como socio de la OTAN.

Ha contado este experto que Sánchez se dirigió directamente a Merz, que intentó ponerse en contacto con el presidente español pero tenía mal el número de teléfono: "La conversación parecía tensa, aunque al principio hubo sonrisas".

El ejemplo de Irlanda

Pero, ¿quién estaba al fondo? El presidente de Irlanda, Micheál Martin, que sí defendió al primer ministro británico Keir Starmer, de las acusaciones de Trump, algo que no hizo Merz ni con España ni con Reino Unido.

Trump recordó ante el irlandés su "decepción" con Starmer, del ironizó que "no es ningún Winston Churchill", como ataque a su escaso peso mundial. A esto respondió Martin con un: "Keir Starmer ha hecho mucho por restablecer la relación entre Irlanda y Gran Bretaña".

"Creo que (Starmer) es una persona muy seria y sensata, con la que usted tiene la capacidad de llevarse bien, y ya lo ha hecho antes", apostilló de nuevo el irlandés, que ya ha hecho más por Reino Unido que Alemania.

¿Qué hubiese hecho Starmer?

Sobre esto se ha pronunciado en su mensaje Keating que ha recordado lo que hizo Martin ante Trump y lo ha puesto en valor: "Al fondo [de Sánchez y Merz] se encontraba el líder irlandés Micheál Martin, quien bien podría haberle dado a Merz algunas lecciones sobre cómo defender a sus compatriotas europeos ante Trump".

"A principios de semana, el Día de San Patricio, defendió al primer ministro Keir Starmer en el Despacho Oval, después de que Trump volviera a atacar al primer ministro británico. Es difícil imaginar que Starmer hubiera hecho lo mismo por Martin", ha señalado el enviado especial a Bruselas.

Keating ha dejado una importante reflexión que dice mucho de cómo está Europa en estos momentos: "Algunos líderes de los países más pequeños de Europa tal vez tengan algo que enseñar a los líderes de los países más grandes sobre dignidad, respeto propio y solidaridad europea".