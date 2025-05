Un español se va a México a montar un hotel con sus amigos y atención a lo que se le ocurre para contentar a los huéspedes

El usuario de TikTok Pol (@pol.garcia99), un español se ha ido a México a montar un hotel con sus amigos, ha subido un vídeo a su cuenta de la red social contando cuál es su idea para impresionar a sus primeros huéspedes.

"Mis primeros huéspedes no han quedado satisfechos, Así que tenía una misión, darles la mejor experiencia culinaria. Soy Paul, tengo 26 años y me he arruinado al tener un hotel. Mi pasión es la cocina, así que decidí darles una pequeña sorpresa", ha relatado el usuario.

"Y sí, van a probar la primera paella de suadero de la historia. No mames, bro, como nadie había inventado la paella mexa. Me fui a por el mejor suadero de todo puerto Escondido", ha asegurado el español.

"Ah, y por cierto, también los mejores cócteles. Y esta paella va a coronar con unos chiles bien picosos. Más mexa, imposible, mi hermano. Creo que el servicio al cliente es lo que marca la diferencia", ha puntualizado el tiktoker.

"Quiero que cuando se vayan de Cambadá, nunca olviden esta experiencia. No sabes la que vamos a armar, mi bro. Si quieres ver la reacción de mis primeros huéspedes, sígueme para no perdértelo", ha concluido el usuario.