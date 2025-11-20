Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un exmagistrado del Tribunal Supremo deja claro qué le ha parecido la sentencia al Fiscal General
"El fallo es lo más parecido a un golpe de Estado", ha señalado José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo (TS). 

José Antonio Martín Pallín durante su intervención en RTVE
José Antonio Martín Pallín durante su intervención en RTVERTVE/ Mañaneros 20N / X:@MananerosTVE

El exmagistrado del Tribunal Supremo (TS)— órgano que ha condenado hoy al fiscal general—, José Antonio Martín Pallín, se ha pronunciado sobre la condena pronunciada este jueves del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en el programa Mañaneros, de TVE, donde le han preguntado cómo lee esta sentencia, algo que para él, según sus propias palabras es "lo más parecido a un golpe de Estado".

"Vamos a ver una preocupación grande. Pero quiero hacer algunas matizaciones....", comienza el exmagistrado, que ha continuado enumerando algunos ejemplos parecidos a este caso. "El fallo es lo más parecido a un golpe de Estado tipo Lula, Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Evo Morales, Rafael Correa, en Latinoamérica", ha agregado el magistrado emérito.

"Los magistrados son activistas políticos, no conservadores. A mí era el único argumento que pueden utilizar, que no es propio de la meca del derecho penal, que es Friburgo de Brisgovia, es uno muy sencillo que yo he oído varias veces", ha seguido en su intervención en respuesta a la pregunta del presentador del programa, Javier Ruiz. 

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

"No vamos a dejar con el culo al aire a nuestro compañero Hurtado. No encuentro otra razón para justificar la sentencia", ha sentenciado finalmente en referencia al fallo judicial elaborado por el TS. La publicación, compartida por el propio programa de televisión que le ha entrevistado, lleva ya más de 330 'retuits' y 500 'me gusta'. 

