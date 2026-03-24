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Un experto tiene algo que decir a aquellos que suelen beber la cerveza en lata
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Un experto tiene algo que decir a aquellos que suelen beber la cerveza en lata

Subraya que ya no es solo una cuestión de higiene. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Una lata de cerveza.
Una lata de cerveza.GETTY

Hay un gesto clásico en reuniones de amigos y en muchos hogares: alguien compra una cerveza en lata, la abre y empieza a bebérsela directamente, sin servirla antes en un vaso. Pues bien: los expertos avisan de que esto es un error no solo por falta de higiene, sino porque así no se disfruta todo el sabor del producto.

El último en explicarlo ha sido el usuario de TikTok Cervecero Miguel, que es beer sommelier: "Si hay algo en lo que pongo empeño es en haceros comprender que la cerveza hay que servirla en vaso". 

El especialista subraya que "ya no es por sacarla el gas o por cuestión de higiene", sino "porque la cerveza es un producto gastronómico que necesita tres cosas: que la veas, que la huelas y que genere espuma". 

"¿Acaso normalmente comes con los ojos cerrados?"

"En primer lugar, si no sirves la cerveza significa que no la vas a ver. ¿O es que acaso normalmente comes con los ojos cerrados? Pues con la cerveza pasa lo mismo: si no la ves te estás perdiendo el color y la turbidez. Tu cerebro usa esa información para completar la experiencia", subraya.

"En segundo lugar, cuando la sirves generas espuma y esa espuma no es solo decoración. Está ahí para liberar los aromas y redondear el trago, por lo que, sin vaso, la experiencia es más plana", explica.

"Y, ya por último, si bebes directamente de la lata el olfato queda fuera de juego. Eso es un problema porque hasta el 70% de lo que concebimos como 'el sabor' en realidad es olor. Servirla en un vaso te permite oler y empezar a percibir matices", insiste. 

Más eructos, sensación de pesadez e hinchazón

La médico digestiva María Muñoz ya explicó recientemente algo que iba en la misma dirección. Según decía, al servir la cerveza en un vaso "se libera el dióxido de carbono, se forma espuma, una capa protectora que retiene aromas y evita que se oxide tan rápido". Además, cuando echas cerveza en un vaso, al liberar el dióxido de carbono, se reduce su acumulación en el estómago y no produce tanta hinchazón.

La cerveza en lata da más eructos, sensación de pesadez e hinchazón abdominal. Además, hay que tener en cuenta que las latas también tienen el sabor del metal. 

"Por muy limpia que esté la lata, siempre hay algún leve rastro metálico", explicaba. Por último, también influye la temperatura, el vaso permite ver el color, la turbidez y sentir mejor la evolución de la temperatura, por eso la médico recomienda: cerveza fresca y en vaso frío.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

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