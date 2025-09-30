Un experto explica la "prueba del algodón" para saber a simple vista si un pan es bueno o no

El pan es uno de esos alimentos que no falta en muchas casas a diario y del que muchos no pueden prescindir ni un solo día. Pero los consumidores lamentan que últimamente es difícil encontrar un pan como los de antes, puesto que los supermercados sólo venden de baja calidad.

Por eso, el experto panadero Jordi Morera ha explicado lo que él llama la "prueba del algodón" para saber a simple vista si un pan es bueno o no. Y consiste simplemente en comprobar el peso del producto: si pesa bastante, tiene muchas probabilidades de ser bueno.

Además hay otras señales. Por ejemplo, apunta que si cruje ya indica que se "ha cocido bien": "También el color de la corteza. Estamos súper acostumbrados a que sean esos panes blancos, crudos, que no queremos masticar".

"Este color caramelo, es casi ya tonos café, que no quemados, nos dicen que aquí ha habido una muy buena fermentación", asegura antes de apuntar que "una de las cosas más relevantes es la humedad de la miga".

"Que cuando yo abra la miga note ese punto, ves que incluso brilla. Ese punto como de gelatina. No esas migas secas que estamos habitados", prosigue. Y avisa: "Si tú al cortar el pan con la miga, si tú aprietas y notas que la miga queda como una goma, eso es la humedad, que eso me dice que ha habido una larga fermentación".

Además, explica que una de las claves para saber si el pan es bueno es la miga: "Te tiene que venir primero la acidez. Muchas veces es como un ligero picante, pero para mí lo más relevante es que después de tragar, a los pocos segundos empiezas a salivar. Si tú vas comiendo y empiezas a salivar, empezarás la digestión siempre en la boca y te estará diciendo que aquí ha habido fermentación".

"Si el pan que comes no tiene prácticamente sabor, es muy plano, lo clásico de esos panes rápidos y mal hechos, comas corteza, miga, lo que sea, es un sabor plano. No te está aportando nada. Sólo es un contenedor para ponerle embutido o queso", insiste.

Pero, según su opinión, todo se resumen en el peso: "Si tiene peso, está la humedad, la larga fermentación, los sabores...".