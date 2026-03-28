Un experto en política exterior de EEUU ve lo que ha dicho Sánchez en 'The Wall Street Journal' y le dedica una frase memorable

Matthew Duss, estadounidense experto en política exterior, principal asesor de política exterior del senador Bernie Sanders entre los años 2017 y 2022 y actual vicepresidente del Center for Internacional Policy (CIP), ha reaccionado con una frase memorable a lo que Pedro Sánchez ha dicho en su entrevista en The Wall Street Journal.

El destacado analista norteamericano, especializado en política de Estados Unidos, pero también de Oriente Medio y seguridad nacional, ha dejado bastante clara su opinión sobre el presidente del Gobierno español y su postura contraria a la de la Administración Trump con la guerra en Irán.

En su entrevista en The Wall Street Journal, Sánchez ha reiterado el 'no a la guerra' que su Ejecutivo ha defendido desde el inicio del conflicto. "Los buenos aliados son como los buenos amigos. Nos decimos la verdad pase lo que pase", ha defendido.

"En mi opinión, esta guerra en Irán es un gran error para el mundo y, por lo tanto, para Estados Unidos (...) En este mundo donde las decisiones se guían cada vez más por el impulso, desde España ofrecemos lo contrario: ofrecemos previsibilidad", ha asegurado el líder del Ejecutivo.

El "verdadero líder del mundo libre"

Al ver estas palabras de Sánchez, el experto en política exterior no ha dudado en reaccionar a sus declaraciones, de una forma que va a dar que hablar en buena parte de España.

"El verdadero líder del mundo libro en este momento", ha destacado Matthew Duss en un mensaje en la red social X que suma más de 40.000 visualizaciones y supera los 1.000 me gusta.

En la entrevista en The Wall Street Journal, Sánchez también justificó el desacuerdo con Estados Unidos, pero ha puesto en valor que esto puede ser positivo para las relaciones entre ambos países.

"Tenemos un desacuerdo temporal, pero creo que la relación entre Estados Unidos y España está más estrecha que nunca. Los estadounidenses adoran España", ha razonado el líder del Ejecutivo español.

El presidente del Gobierno también ha hablado de su idea de restringir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales en España porque "se han convertido en un estado fallido, un lugar donde se ignoran las leyes y se tolera el crimen, donde la desinformación vale más que la verdad".

De hecho, ha destacado que el objetivo final es el de "hacer grande de nuevo a la democracia". "Y eso significa que, de alguna manera, debemos regular y garantizar la rendición de cuentas de estas plataformas digitales en todo el mundo", ha añadido.