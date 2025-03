Un experto pone a prueba varios huevos y esta marca es la que triunfa

La cuenta de TikTok @cobardesygallinas, especializada en contenido sobre huevos, ha subido un vídeo enseñando en qué te tienes que fijar para saber si los huevos que has comprado son de buena calidad.

"Hemos cogido un huevo de cada uno de los envases, les hemos puesto una letra sin que yo sepa cuál es y entonces ahora vamos a ver cada huevo qué tal y si a alguno llama la atención para bien, pues le buscamos el dueño", ha explicado el usuario.

"La E. Bueno, esta es la cáscara.... Abrimos... Esto ya malo", ha señalado el experto, haciendo referencia a que la clara está demasiado líquida. "Esto sí que puede pasar más en verano, que las gallinas toman más agua, pero habéis visto que no hay parte de gel. ¿Veis la cámara de aire? Es gigante. Este huevo fatal", ha concluido.

"D. Este mejor. Habéis visto que ya hay una parte del albumen -la clara se llama albumen-, que tiene gel", ha indicado, mientras abría el segundo huevo. "Esta es la F. ¡Toma! Fijaos qué color. Me apuesto lo que queráis a que es el ecológico. Fijaros qué diferencia", ha manifestado al ver el tercero, el cual tenía la yema mucho más amarilla que los anteriores.

"Vamos con este. Este huevo bastante bien. Fijaos, bastante esférico. Aunque todavía un huevo fresco, fresco, no hemos pillado", ha comentado el tiktoker mientras abría y tocaba el siguiente huevo.

"Este es la C. La C muy bien. De los que hemos tenido yo creo que este es de los más frescos", ha proseguido el experto, indicando que, según su criterio, ese es el mejor huevo de todos. "El A. De clara bastante regulín, la frescura bastante mal...", ha relatado el creador de contenido sobre el último huevo de la prueba.

"Yo me quedaría con este huevo -el C- de todos los que hemos pillado. Es de Pazo de Vilane. Me lo sospechaba, esta gente hace muy buenos huevos", ha asegurado el usuario, calificando a esta marca como su clara ganadora.

"Bueno, por petición popular vamos a ver un huevo de los nuestros. Abrimos la cáscara y tenemos esta parte de albumen gelatinoso; luego cuesta separar la clara de la yema, esto es un buen síntoma", ha destacado el experto.

"Nuestra yema es más colorada que lo normal, y una cosa también muy característica nuestra es que es como muy untuosa. Dicen que el buen huevo mancha el plato, pues esta desde luego te los pone perdidos. Así que ahí está nuestro huevo", ha concluido el tiktoker.