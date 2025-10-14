Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un experto en relojería lanza este mensaje a quienes suelen llevar el reloj siempre en la muñeca izquierda
Hay razones histócias y funcionales. 

Rodrigo Carretero
Iñigo Salaverria, en su vídeo sobre en qué muñeca llevar el reloj.TIKTOK / Iñigo Salaverria

Iñigo Salaverria, experto en relojería que trabaja en Chronoexpert, un marketplace de relojes de lujo, ha lanzado un mensaje a todas aquellas personas que son diestras y suelen llevar siempre el reloj en la muñeca izquierda. 

El especialista destaca que mucha gente le pregunta habitualmente en qué muñeca debería llevar el reloj y, al hilo de esa cuestión, hace un repaso histórico a ese asunto.

"Todavía hay gente que me pregunta sobre en qué muñeca debería de llevar el reloj. Pues bien, en primer lugar lo que os digo a todos es... llevadlo donde más cómodo os parezca o donde más os guste llevarlo", aclara.

"Pero sí que es verdad que hay unas razones, unas reglas no escritas, en cuanto a dónde hay que llevar el reloj. Por ejemplo, si eres zurdo deberías llevarlo en la diestra y si eres diestra deberías llevarlo en la zurda", admite.

Eso se debe, según explica Salaverria, a que "supuestamente con tu mano no dominante le vas a dar menos golpes durante el día, ya sea cuando escribas, ya sea cuando comas o cuando hagas otro tipo de actividades". 

"Por otro lado, también tiene un sentido histórico, ya que los soldados cuando iban a la guerra preferían ponerse el reloj en su mano no dominante porque probablemente en la otra mano tendrían un arma. Y luego también el sentido de que si la corona, al estar al lado derecho del reloj, tiene más sentido que te lo pongas en la zurda para, con tu mano dominante, darle cuerda al reloj, aunque es verdad que esto dicen que puede estropearla", explica.

En cualquier caso, después de toda esa explicación, la conclusión que comparte el experto es muy clara: "Hoy en día, póntelo donde quieras".

En las respuestas hay usuarios que señalan otras posibles razones por las que tradicionalmente los diestros llevan el reloj en la muñeca izquierda: "La idea es que puedas mirar la hora con tu mano no dominante mientras realizas, sin necesidad de interrumpirla, cualquier tarea con la dominante".

